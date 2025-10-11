Það gengur mikið á í félagsheimilinu Aratungu í Biskupstungum þessa dagana því þar eru barneignir og sauðfjárrækt í aðalhlutverki, sem leiðir til hvers konar misskilnings eins og vera ber í góðum gamanleik, sem leikdeildin í sveitinni er að setja upp.
Æfingar á gamanleiknum 39 og ½ vika hafa staðið yfir í Aratungu síðustu vikur en verkið er eftir Hrefnu Friðriksdóttir og er í leikstjórn Ólafar Sverrisdóttur. Verkið verður frumsýnt 17. október en það er farsakenndur gamanleikur þar sem barneignir og sauðfjárrækt spila stórt hlutverk.
„Ég er ólétt, þetta var ekkert kraftaverk, bara gamla góða leiðin ef ég man rétt. Sko strákinn, þetta gastu. Áttu von á barni, nei það getur ekki verið, jæja á maður ekki að óska þér til hamingju. Hvernig gerðist þetta eiginlega,” segir úr broti leikritsins.
„Þetta gerist nefnilega allt á einni meðgöngu eða á þeim tíma, sem ein meðganga tekur. Það er mikið um drama, við skulum segja það og svona „comfliktar” en þetta er já mjög skemmtilegt leikrit samt,” segir Ólöf Sverrisdóttir, leikstjóri.
14 leikarar taka þátt í sýningunni, allt fólk búsett í Bláskógabyggð, fólk á aldrinum 15 til 75 ára.
„Þetta er bara ótrúlega gefandi og skemmtilegt, miklir ánægjutímar”, segir Aðalheiður Helgadóttir, formaður Leikdeildar UMF. Biskupstungna, sem leikur Friðmey félagsráðgjafa í leikritinu.
Hvernig mynduð þið lýsa þessu leikriti?
„Já bæði svona, það gerist margt og þetta fjallar um 39 og ½ viku og hver gerði bomsí, bomsí bomm,” segir Sigurjón Sæland, sem leikur Tomma töffara í leikritinu
„Þú fröken fegurst kvenna,
finn ég blóðið renna,
bið ég þig að finna fyrir,
mínum stífa pinna,” er vísa, sem Sigurjón fer með.
