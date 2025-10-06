Lífið

„Hálfur ára­tugur með þér my love“

Svava Marín Óskarsdóttir skrifar
Elísabet og Sindri fögnuðu hálfum áratug saman á dögunum.
Elísabet og Sindri fögnuðu hálfum áratug saman á dögunum. Instagram/Elísabet

Tónlistarkonan Elísabet Ormslev og Sindri Þór Kárason, hljóðvinnslumaður hjá Saga Film, fögnuðu hálfum áratug saman á dögunum. Frá þessu greinir Elísabet í færslu á Instagram.

„Hálfur áratugur með þér my love,“ skrifaði Elísabet við færsluna og deildi fallegri mynd af þeim hjúum. 

Elísabet og Sindri byrjuðu saman árið og eiga saman einn dreng, Bjart Þór, sem er fæddur þann 11. desember 2021. Fyrir á Sindri eina stúlku. 

Elísabet er þekkt fyrir kraftmikla og fallega söngrödd sína. Hún talsetti meðal annars hlutverk nornarinnar Elphöbu í kvikmyndaútgáfu sívinsæla söngleiksins Wicked, sem var frumsýnd í nóvember í fyrra. Hún deildi myndskeiði af sér á TikTok þar sem hún söng eitt erfiðasta lag kvikmyndarinnar og náði því afbragðslega, líkt og við var að búast.

