Ég bý við veg númer 329. Í hann hefur ekki verið borið í fjöldamörg ár. Holurnar eru orðnar að varanlegum kennileitum – eins konar kort af vanrækslu. Þetta er vegur sem ég, fjölskyldan mín og nágrannar mínir notum daglega. Til vinnu, skóla, búðarferða og til að flytja afurðirnar okkar – kjöt, korn og mjólk. Við framleiðum mat fyrir Íslendinga og ferðamenn alla daga ársins, en samt virðumst við ekki eiga skilið sama veg og ferðamaðurinn sem stoppar í eina nótt. Þetta er vandamál sem teygir sig um allt land, sveitavegir landsins eru margir orðnir minjar en mannvirki.
Það er eitthvað bogið þegar fólk sem býr á landsbyggðinni þarf að aka eins og í torfærukeppni bara til að komast í vinnuna. Á meðan malbik og ljósaskilti spretta upp þar sem ferðamenn fara, molna grunnvegir landsbyggðarinnar niður.
Við sem búum hér keyrum daglega á mölinni. Við forðumst holur, beygjum út í kant þegar flutningabíll eða mjólkurbíll kemur á móti, og skiptum oftar um dempara en sumir skipta um sokka.
Þetta er ekki lúxusvandamál – þetta er öryggismál. Hvernig á mjólkurbíll eða sjúkrabíll að komast leiðar sinnar þegar vegurinn er orðinn að skurði? Hvernig á fólk að vilja búa hér ef það þarf að taka áhættu í hvert sinn sem það leggur af stað?
Við heyrum oft talað um fæðuöryggi, byggðastefnu og sjálfbærni. En hvað þýða þessi orð ef vegirnir sem halda sveitunum lifandi eru látnir grotna niður?
Við sem vinnum í landbúnaði erum ekki að senda afurðir til útlanda – við erum að framleiða ferskan, íslenskan mat fyrir þjóðina og þá gesti sem heimsækja landið. Við erum hluti af þeirri ferðaþjónustu sem haldið er svo hátt á lofti – því án íslensks matar, er engin íslensk upplifun. En við þurfum líka að geta keyrt hann í afurðastöðvar og verslanir.
Ef fjármunir í vegagerð fara fyrst og fremst í vegi sem ferðamenn nota, á meðan þeir vegir sem heimafólk treystir á eru látnir grotna, þá er forgangsröðunin röng.
Það er ekki hægt að byggja framtíð í sveitum á rykugri möl og gloppóttum skurðum. Við verðum að hætta að tala um sveitina eins og hún sé minning – hún er grunnstoð þjóðarinnar.
Þetta snýst ekki bara um malbik eða möl – heldur virðingu. Virðingu fyrir fólki sem heldur landinu gangandi, framleiðir mat, ræktar, vinnur og byggir samfélag þar sem lífið er raunverulegt – alla daga ársins.
Ef vegirnir grotna niður, þá gerir byggðin það líka.
Og þegar byggðin fer, þá fer þjóðin að tapa sjálfri sér.
Höfundur er svínabóndi í Laxárdal, Skeiða- og Gnúpverjahreppi.
Petrína Þórunn Jónsdóttir skrifar
Eggert Sigurbergsson skrifar
Arngrímur Guðmundsson skrifar
Gunnar Magnús Diego skrifar
Stefán Jón Hafstein skrifar
Jónína Hauksdóttir ,Magnús Þór Jónsson skrifar
Anna Elísa Hreiðarsdóttir,Svava Björg Mörk skrifar
Ingrid Kuhlman skrifar
Lilja Dögg Jónsdóttir skrifar
Hjörtur J. Guðmundsson skrifar
Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir skrifar
Jóna Hlíf Halldórsdóttir skrifar
Auður Kjartansdóttir skrifar
Hanna Katrín Friðriksson skrifar
Einar Steingrímsson skrifar
Íris Eva Gísladóttir skrifar
Þorgerður J. Einarsdóttir skrifar
Grímur Atlason skrifar
Björg Magnúsdóttir skrifar
Örn Arnarson skrifar
Lilja Björk Guðmundsdóttir skrifar
Finnbjörn A. Hermannsson,Sonja Ýr Þorbergsdóttir skrifar
Sigurður Árni Reynisson skrifar
Helga Völundardóttir skrifar
Ásta Logadóttir skrifar
Bryngeir Valdimarsson skrifar
Guðný Björk Pálmadóttir skrifar
Hilmar Ingimundarson skrifar