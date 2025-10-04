Sambandsþing Sambands ungra sjálfstæðismanna (SUS) fer fram um helgina í gamla Landsbankahúsinu í miðborg Reykjavíkur. Rúmlega þrjú hundruð manns eru skráðir á þingið.
Sambandsþingið var sett í gær af Viktori Pétri Finnssyni, formanni SUS, og stendur yfir um helgina en þingið er alla jafna haldið á tveggja ára fresti. Á slíku þingi er stefna félagsins uppfærð og kosið er til formanns og stjórnar. Atkvæðin verða greidd á sunnudag.
Í gærkvöldi, að lokinni setningu þingsins, var haldinn kokteill með kjörnum fulltrúum. Stefán Einar Stefánsson, blaðamaður mbl.is, og Steinar Ingi Kolbeins, fyrsti varaformaður SUS, ávörpuðu hópinn.