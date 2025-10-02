Centro-hjónin selja Beverly Hills-villuna Svava Marín Óskarsdóttir skrifar 2. október 2025 13:56 Húsið er byggt árið 1985 í anda Beverly Hills. Hjónin, Vilborg Jóhannsdóttir og Úlfar Gunnarsson, eigendur tískuvöruverslunarinnar Centro, hafa sett tæplega fimm hundruð fermetra einbýlishús sitt við Helgamagrastæti á Akureyri á sölu. Um er að ræða eitt glæsilegasta hús bæjarins, reist árið 1985. Ásett verð er 259,5 milljónir. Húsið er sérstakt fyrir margar sakir og minnir í raun frekar á eign í Beverly Hills í Bandaríkjunum en hefðbundið heimili á Íslandi. Úlfar reisti það sjálfur á sínum tíma og hugaði vandlega að hverju smáatriði með innblástur úr vinsælu sjónvarpsþáttunum Dallas. Fjölmiðlamaðurinn Sindri Sindrason heimsótti Úlfar í sjónvarpsþættinum Heimsókn árið 2022, þar sem hann kynnti sér sögu hússins og hönnun þess. Klippu úr þættinum má sjá hér að neðan. Lúxusvilla með partýhúsi Húsið er 428 fermetrar, þar af 51 fermetra tvöfaldur bílskúr, og stendur á þremur hæðum. Við hlið hússins er sérhannað partýhús með innandyra heitum potti, auk líkamsræktar- og hobbýherbergis. Aðalhæðin skiptist í hol, snyrtingu, stofu og borðstofu, sjónvarpsstofu, eldhús og þvottahús. Glæsilegur stigi liggur upp á efri hæðina. Útgengi er á verandir á fleiri en einum stað og steyptur pallur liggur austan- og sunnanmegin við húsið. Flísar eru á öllum gólfum. Á efri hæðinni er hjónaherbergi með fataherbergi, sérbaðherbergi og útgengi á stórar svalir. Þar eru einnig tvö barnaherbergi og rúmgott baðherbergi. Í kjallara er fullbúin 120 fermetra íbúð með sérinngangi. Í heildina telur eignin sjö svefnherbergi og fjögur baðherbergi. Nánari upplýsingar um eignina má nálgast á fasteignavef Vísis. Akureyri Fasteignamarkaður Hús og heimili Mest lesið „Rúrik Gíslason hefur sagt hæ við mig“ Lífið Jafet Máni selur íbúð með ræktarsal Lífið Ertu sauður? Fimm ráð sem geta forðað þér frá hjarðhegðun Lífið Ástarsenur í viku tvö með stórleikaranum Lífið Segir spjallmenni Meta herja kynferðislega á börn Lífið Centro-hjónin selja Beverly Hills-villuna Lífið Kókaínklásúla í kaupmálanum tryggir Keith rúman milljarð Lífið Rússar meina kvikmyndagerðarmanni að koma til Íslands Bíó og sjónvarp „Þarf ekkert að klífa Everest til að finnast ég einhvers virði“ Lífið Hvenær verður afbrýðisemi út í fortíð maka að þráhyggju? Lífið Fleiri fréttir Eitt rými sem má alls ekki mynda í Alþingishúsinu Centro-hjónin selja Beverly Hills-villuna Ástarsenur í viku tvö með stórleikaranum Segir spjallmenni Meta herja kynferðislega á börn „Rúrik Gíslason hefur sagt hæ við mig“ Jafet Máni selur íbúð með ræktarsal „Þarf ekkert að klífa Everest til að finnast ég einhvers virði“ Ertu sauður? Fimm ráð sem geta forðað þér frá hjarðhegðun Hvenær verður afbrýðisemi út í fortíð maka að þráhyggju? Samhengið með Sif: „Það má blanda saman hámenningu og dægurmenningu“ Hefðbundið ítalskt „Pesto Alla Genovese“ Úrslitaspurningin var um letigarð „Amma mín, ert þú nokkuð dáin?“ Ómar Örn og Nanna selja á eftirsóttum stað í miðbænum Í miðjum tökum kom í ljós að Ragnhildur og Halldór voru náskyld Kókaínklásúla í kaupmálanum tryggir Keith rúman milljarð Friðarsúlan tendruð í nítjánda sinn 9. október Sindri og Albert selja Skerjafjarðarslotið Skrýtið næturlíf og ævintýri sem fylgja partýjunum „Ég er mjög hrædd um að einhver ræni mér“ Var á klóinu þegar skilaboðin bárust og hélt að ferlinum væri lokið Leið yfir hana umkringd nöktum konum Herra Skepna sló Hafþór utan undir Danir taka ekki afstöðu gegn Ísrael Aðstoðarþjálfarinn reyndist ekki vera transkona Hnetukjúklingurinn hennar Höllu Kristrún meðal hundrað rísandi stjarna Time Er hún með „Bennifer“ hálsmen? Páskaungi á leiðinni hjá Kristínu og Sverri Hefur engan áhuga á góðlátlegum orðum Watson Sjá meira