Lífið

Jafet Máni selur í­búð með ræktarsal

Svava Marín Óskarsdóttir skrifar
Jafet Máni hefur sett glæsilega íbúð við Skipholt í Reykjavík á sölu.
Jafet Máni Magnúsarson, leikari og flugþjónn, hefur sett íbúð við Skipholt í Reykjavík á sölu. Um er að ræða rúmlega 120 fermetra eign í húsi sem var byggt árið 2007. Ásett verð er 99,9 milljónir.

Jafet hefur komið að fjölbreyttum verkefnum tengdum leiklist, dagskrárgerð og talsetningu, samhliða störfum sínum sem flugþjónn hjá Icelandair. Hann hefur stundað leiklist frá unga aldri og tekið virkan þátt í fjölmörgum uppfærslum á vegum bæði Þjóðleikhússins og Borgarleikhússins.

Leikferill hans hófst aðeins sex ára gamall þegar hann fékk sitt fyrsta hlutverk í Híbýli vindanna. Síðan þá hefur hann komið fram í fjölda leiksýninga og sjónvarpsverkefna. Meðal þeirra sjónvarpsþátta sem hann hefur leikið í eru Vigdís, Svörtu sandar, Skvíz og Stella Blómkvist, svo fátt eitt sé nefnt.

Stílhrein og björt

Íbúð Jafets er innréttuð á smekklegan og huggulegan hátt, þar sem fagurfræði og notagildi fara vel saman.

Eignin er á þriðju hæð og er hún sú eina á þeirri hæð í norðurálmu hússins. Í suðurálmu eru tvær íbúðir og er göngubrú á milli álmnanna.

Stofa og borðstofa er samliggjandi í björtu og rúmgóðu rými með stórum gluggum og ljósu parketi á gólfum.

Eldhúsið er opið að stofu, prýtt hvítri stílhreinni innréttingu með granítstein á borðum. Fyrir miðju er vegleg eldhúseyja með góðu vinnuplássi. Útgengt er úr eldhúsi á tíu fermetra yfirbyggðar svalir sem snúa í suðaustur.

Í íbúðinni eru tvö svefnherbergi og eitt baðherbergi.

Í sameign hússins er líkamsræktarsalur á efstu hæð auk glæsilegs þakgarðs með frábæru útsýni út á sundin, að Esjunni og yfir borgina.

Nánari upplýsingar um eignina má nálgast á fasteignavef Vísis.

