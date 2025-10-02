Jafet Máni selur íbúð með ræktarsal Svava Marín Óskarsdóttir skrifar 2. október 2025 09:37 Jafet Máni hefur sett glæsilega íbúð við Skipholt í Reykjavík á sölu. Jafet Máni Magnúsarson, leikari og flugþjónn, hefur sett íbúð við Skipholt í Reykjavík á sölu. Um er að ræða rúmlega 120 fermetra eign í húsi sem var byggt árið 2007. Ásett verð er 99,9 milljónir. Jafet hefur komið að fjölbreyttum verkefnum tengdum leiklist, dagskrárgerð og talsetningu, samhliða störfum sínum sem flugþjónn hjá Icelandair. Hann hefur stundað leiklist frá unga aldri og tekið virkan þátt í fjölmörgum uppfærslum á vegum bæði Þjóðleikhússins og Borgarleikhússins. Leikferill hans hófst aðeins sex ára gamall þegar hann fékk sitt fyrsta hlutverk í Híbýli vindanna. Síðan þá hefur hann komið fram í fjölda leiksýninga og sjónvarpsverkefna. Meðal þeirra sjónvarpsþátta sem hann hefur leikið í eru Vigdís, Svörtu sandar, Skvíz og Stella Blómkvist, svo fátt eitt sé nefnt. Stílhrein og björt Íbúð Jafets er innréttuð á smekklegan og huggulegan hátt, þar sem fagurfræði og notagildi fara vel saman. Eignin er á þriðju hæð og er hún sú eina á þeirri hæð í norðurálmu hússins. Í suðurálmu eru tvær íbúðir og er göngubrú á milli álmnanna. Stofa og borðstofa er samliggjandi í björtu og rúmgóðu rými með stórum gluggum og ljósu parketi á gólfum. Eldhúsið er opið að stofu, prýtt hvítri stílhreinni innréttingu með granítstein á borðum. Fyrir miðju er vegleg eldhúseyja með góðu vinnuplássi. Útgengt er úr eldhúsi á tíu fermetra yfirbyggðar svalir sem snúa í suðaustur. Í íbúðinni eru tvö svefnherbergi og eitt baðherbergi. Í sameign hússins er líkamsræktarsalur á efstu hæð auk glæsilegs þakgarðs með frábæru útsýni út á sundin, að Esjunni og yfir borgina. Nánari upplýsingar um eignina má nálgast á fasteignavef Vísis. Fasteignamarkaður Hús og heimili Leikhús Mest lesið Ertu sauður? Fimm ráð sem geta forðað þér frá hjarðhegðun Lífið Kókaínklásúla í kaupmálanum tryggir Keith rúman milljarð Lífið Jafet Máni selur íbúð með ræktarsal Lífið „Þarf ekkert að klífa Everest til að finnast ég einhvers virði“ Lífið Hvenær verður afbrýðisemi út í fortíð maka að þráhyggju? Lífið Sindri og Albert selja Skerjafjarðarslotið Lífið Veisla fyrir augu og eyru Gagnrýni „Kunna ekki að reikna, kunna svo ekki að skammast sín“ Menning Skrýtið næturlíf og ævintýri sem fylgja partýjunum Lífið „Rúrik Gíslason hefur sagt hæ við mig“ Lífið Fleiri fréttir „Rúrik Gíslason hefur sagt hæ við mig“ Jafet Máni selur íbúð með ræktarsal „Þarf ekkert að klífa Everest til að finnast ég einhvers virði“ Ertu sauður? Fimm ráð sem geta forðað þér frá hjarðhegðun Hvenær verður afbrýðisemi út í fortíð maka að þráhyggju? Samhengið með Sif: „Það má blanda saman hámenningu og dægurmenningu“ Hefðbundið ítalskt „Pesto Alla Genovese“ Úrslitaspurningin var um letigarð „Amma mín, ert þú nokkuð dáin?“ Ómar Örn og Nanna selja á eftirsóttum stað í miðbænum Í miðjum tökum kom í ljós að Ragnhildur og Halldór voru náskyld Kókaínklásúla í kaupmálanum tryggir Keith rúman milljarð Friðarsúlan tendruð í nítjánda sinn 9. október Sindri og Albert selja Skerjafjarðarslotið Skrýtið næturlíf og ævintýri sem fylgja partýjunum „Ég er mjög hrædd um að einhver ræni mér“ Var á klóinu þegar skilaboðin bárust og hélt að ferlinum væri lokið Leið yfir hana umkringd nöktum konum Herra Skepna sló Hafþór utan undir Danir taka ekki afstöðu gegn Ísrael Aðstoðarþjálfarinn reyndist ekki vera transkona Hnetukjúklingurinn hennar Höllu Kristrún meðal hundrað rísandi stjarna Time Er hún með „Bennifer“ hálsmen? Páskaungi á leiðinni hjá Kristínu og Sverri Hefur engan áhuga á góðlátlegum orðum Watson Play-liðar minnast góðu tímanna „kkk“ í klukku vekur lukku: „Hafa menn ekki meira kjöt á beinunum?“ Fanney og Teitur orðin þriggja barna foreldrar Nicole Kidman og Keith Urban hvort í sína átt Sjá meira