Hjónin Ómar Örn Hauksson, grafískur hönnuður og fyrrum meðlimur Quarashi, og Nanna Þórdís Árnadóttir, hönnuður, hafa sett fallega íbúð í hjarta Reykjavíkur á sölu. Eignin er 108 fermetrar að stærð og innréttuð á afar heillandi hátt. Ásett verð er 87,5 milljónir.
Íbúðin er á annarri hæð í steinsteyptu húsi frá 1932. Hún hefur verið mikið endurnýjuð, og hvert rými er málað í mismunandi litum sem gefur heildarmyndinni mikinn karakter.
Stofa og borðstofa mynda opið og bjart rými með aukinni lofthæð og stórum gluggum. Ljóst viðarparket með áberandi kvistum flæðir á milli rýma og gefur eigninni sjarmerandi yfirbragð í takt við tíðaranda hússins.
Eldhúsið er rúmgott og stúkað af með snyrtilegri dökkri innréttingu og viðarborðplötu.
Baðherbergið er flísalagt að hluta með terrazzo-gólfi og klassískum hvítum Subway-flísum.
Íbúðin skartar tveimur svefnherbergjum.
Nánari upplýsingar um eignina má nálgast á fasteignavef Vísis.