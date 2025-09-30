Djúpt snortinn yfir viðbrögðum samfélagsins Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 30. september 2025 13:02 Páll Óskar og Benni HemmHemm voru að gefa út plötuna Alveg. Rec Media Ég er algjörlega í skýjunum, segir tónlistarmaðurinn og goðsögnin Páll Óskar sem var að gefa út plötuna Alveg með Benna HemmHemm. Þeir fögnuðu útgáfu með flottu hlustunarpartýi á Kjarval og skáluðu í kampavíni en Páll Óskar segir lögin óumflýjanlega eiga vel við í samfélaginu í dag. Gleðiteiti og stórtónleikapartý „Við héldum smá gleðiteiti til að fagna plötunni og vínylnum. Svo fluttum við auðvitað lagið Eitt af blómunum í Gísla Marteini og viðtökurnar hafa farið fram úr okkar björtustu vonum,“ segir Palli. Þetta öfluga tvíeyki ætlar svo að halda tvenna tónleika í Austurbæjarbíói 8. og 9. október næstkomandi. „Við erum á fullu að æfa hljómsveitina. Þetta verður gríðarstórt show, erum ekki bara með tólf manna band eins og var hjá Gísla Marteini heldur verður sömuleiðis risa kór með okkur og hátt í fjörutíu manns saman á sviðinu. Þetta verður bara eins og lifandi listaverk þar sem við tökum alla plötuna eins og hún kemur úr kúnni ásamt því að taka helstu partýhittara hvors annars líka. Þetta verður alvöru partý og ástin og fjörið verður í forgrunni.“ Lag sem endurspeglar samtímann óvart Móttökurnar hafa ekki staðið á sér að sögn Palla. View this post on Instagram A post shared by Páll Óskar (@palloskar) „Ég er algjörlega í skýjunum og við erum svo þakklátir eftir þessar móttökur, sérstaklega eftir Gísla Martein. Það er auðséð að fólk var djúpt snortið yfir þessu lagi og þessum texta. Ég hef aldrei verið á þessum stað í lífinu, að vera með fulltilbúið lag í höndunum á nákvæmlega sama tíma og öll þjóðin er akkúrat að tala um þetta, þessa eineltis stemningu í samfélaginu og heiminum öllum þar sem tuddar eru hreinlega að ráðast á minnihlutahópa með skipulögðum hætti. Þetta eru ekki bara hrekkjusvínin á skólalóðinni að stríða minni máttar, þetta eru alþingismenn, áhrifafólk og einræðisherrar um allan heim. Ég held að akkúrat þess vegna hafi fólk verið svona djúpt snortið yfir þessu.“ Glæsilegir gestir Hann segir að platan sé hrá og einlæg en útgangspunkturinn hafi þó ekki verið þetta. „Platan er auðvitað að snerta á þessu, ég er fyrst og fremst að skrifa þetta út frá minni persónulegu upplifun en svo bara á þetta við á svo miklu miklu stærri skala.“ Palli segist að lokum fullur tilhlökkunar að koma fram í Austurbæjarbíói með Benna HemmHemm og öllum hópnum. Hér má finna nánari upplýsingar um tónleikana og hér má nálgast nánari upplýsingar um vínylplötuna. Það var líf og fjör í útgáfuteitinu á Vinnustofu Kjarval en Eiríkur hjá Rec Media var á svæðinu og náði þessum skemmtilegu myndum: Laimonas Dom Baranauskas lét sig ekki vanta.Rec Media Benni HemmHemm á góðu spjalli.Rec Media Árita vinylinn.Rec Media Palli söng af innlifun.Rec Media Tvíeykið spilaði plötuna og tók nokkur lög.Rec Media Stuð!Rec Media Tónlistar- og listakonurnar Urður og Lóa voru í stuði.Rec Media Glæsilegur salur í Fantasíu.Rec Media Palli spjallaði við gesti.Rec Media Þorbjörg Þorvaldsdóttir samskipta- og kynningarstjóri Samtakanna '78 glæsileg.Rec Media Söngur og stuð!Rec Media Benni HemmHemm, Laimonas og Palli.Rec Media Benni HemmHemm.Rec Media Áritanir og fjör.Rec Media Skvísur.Rec Media Knús í hús!Rec Media Laimonas og Palli sáttir með viðburðinn.Rec Media Gleði og gaman.Rec Media Kristjana Stefánsdóttir söngkona og Óli Palli úvarpsgoðsögn.Rec Media Vel sóttur viðburður.Rec Media Gleði!Rec Media Jóhanna María Eyjólfsdóttir gleðigjafi geislaði.Rec Media Valgeir Skorri og Hrafnkell Kaktus.Rec Media Palli horfir aðdáunaraugum á Benna HemmHemm.Rec Media