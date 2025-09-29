„Ég held að það sé gott að tala aðeins meira um dauðann. Við komumst öll í snertingu við dauðann, sem aðstandendur, á einhverjum punkti í lífinu. Þetta er svo mikilvægur tími í lífi fólks og í flestum tilfellum er eitthvað sem fólk hefði viljað gera öðruvísi. Þegar við horfumst í augu við dauðann þá áttum við okkur líka á hversu mikilvægt lífið er- og þá ekki síst samveran með þeim sem maður elskar,“ segir Sigrún Alba Sigurðardóttir, höfundur bókarinnar Þegar mamma mín dó sem kom út hjá Forlaginu nú á dögunum.
Í bókinni lýsir Sigrún þeirri sáru reynslu að fylgja dauðvona móður sinni gegnum veikindi og sitja við hlið hennar við andlátið. Frásögnin er opinská um þær sterku tilfinningar sem togast á þegar dauðinn knýr dyra, en um leið er fjallað um hvernig búið er að fólki sem á skammt eftir ólifað og það álag sem hvílir á aðstandendum við þær aðstæður.
Sigrún Alba er háskólakennari og hefur gefið út fjölda fræðibóka í gegnum tíðina en Þegar mamma mín dó er hennar þriðja bók sem er nokkurskonar blanda af skáldsögu og sannri sögu.
Móðir Sigrúnar lést af völdum nýrnabilunar árið 2023, en átta árum áður hafði Sigrún einnig misst föður sinn.
„Í báðum tilvikum voru foreldrar mínir búin að vera töluvert veik í langan tíma, þannig að það var ljóst í hvað stefndi. Reynslan af andláti föður míns, sem dó sumarið 2015, rataði líka inn í þessa sögu. Ég hefði gjarnan viljað vera betur undirbúin fyrir það ferli. Mamma byrjaði að veikjast mjög fljótlega eftir að pabbi dó. Ég var nánasti aðstandandi móður minnar undir lokin, og sú sem sinnti henni mest,“ segir Sigrún.
„Það að missa foreldri er, ég segi kanski ekki hversdagsleg reynsla, en það er engu að síður eitthvað sem langflestir upplifa einhvern tímann á ævinni. Að missa foreldri er að sjálfsögðu ekki það sama og að missa ungan maka eða barn , en auðvitað er samt mikil sorg sem tengist þessu og mér finnst að það megi alveg gefa þeirri sorg rými. Það þurfa allir þetta rými.
Þetta er líka sorgarferli, burtséð frá því hvað hinn deyjandi einstaklingur er gamall eða hvað þú, aðstandandinn sjálfur, ert gamall eða gömul. Þú ert að missa einhvern sem hefur verið í lífi þínu alveg frá því þú fæddist.
Í bókinni fjallar Sigrún meðal annars um ábyrgðina sem er lögð á aðstandendur, og þá sérstaklega konur.
„Auðvitað vill maður sinna veiku og deyjandi foreldri eins og maður getur en á sama tíma er maður upptekinn við að sinna eigin lífi og skyldum og það er ekkert auðvelt að leggja allt til hliðar. Það er líka mjög kynbundið hvernig er komið fram við aðstandendur innan heilbrigðiskerfisins. Konur eru miklar frekar settar í umönnunarhlutverkið, eða það er að segja gert ráð fyrir að þær gangi í það. Ég hef upplifað það sjálf og hef heyrt margar sambærilegar sögur.
Í eitt skipti var mamma send heim af bráðamóttökunni, og hún var ekki alveg viss um hvort hún treysti sér til að vera ein, þá var hún spurð: „En áttu ekki dóttur?“ Ég á einn bróður og það var engum sem datt í hug að spyrja hvort hún ætti son. Það er miklu frekar hringt í dótturina ef það þarf að gera eitthvað að taka ábyrgð. Það var miklu oftar kallað í mig,“ segir Sigrún.
„Ég held að það sé svo mörgum greiði gerður með því að hugsa um hag aðstandenda. Margir aðstandendur eiga á hættu að lenda í kulnun, því þeir eru undir álagi í svo langan tíma. Það tekur líka heilmikið við um leið og einstaklingur er dáinn, og oft er fólk ekki undir það búið. Það er mikið álag sem bætist við ofan á sorgina. Það eru allskonar praktísk atriði sem þarf að huga að; undirbúa útför, fá umboð, mæta til sýslumann, loka reikningum og vera stöðugt að endurtaka að viðkomandi sé dáinn.“
Móðir Sigrúnar lést sem fyrr segir árið 2023.
„Dætur mínar gáfu mér bók Welden Gajardo um föður sinn, Du er min arv, í jólagjöf tæplega tveimur mánuðum eftir að móðir mín lést. Eftir að hafa lesið þá bók ákvað ég að prófa að skrifa til þess að reyna að vinna úr þeim flóknu tilfinningum sem bærðust innra með mér. Mér finnst best að tjá mig og skilja eigin tilfinningar með því að skrifa. Þetta var því að mörgu leyti mjög eðlilegt viðbragð við sorginni.
Þetta var erfitt og sársaukafullt ferli en hjálpaði mér að losna við óróa úr líkamanum og átta mig á því hvað gerst hafði.
Næstu mánuði greip ég öðru hverju í handritið og sumarið 2024 ákvað ég að ljúka þeirri frásögn sem ég hafði byrjað á hálfu ári fyrr.“
Sigrún segist hafa orðið vör við að sumum þyki nokkuð sérstakt að gefa út bók sem hefur þennan titil - og viti ekki alveg hvernig þau eiga að bregðast við.
Fyrsta setningin í bókinni er: „Þegar mamma mín dó vildi ég ekki fara frá henni.“
„Af því að ég hafði upplifað andlát áður þá vissi ég að um leið og líkaminn hennar færi að kólna þá myndi eitthvað gerast, þá myndi ég ekki lengur finna fyrir henni, heldur bara sæi lífvana líkama. Það gerði það að verkum að ég vildi sitja hjá henni ein lengi og ég til að reyna að halda í hana. Það er erfitt að lýsa þessu fyrir þeim sem hafa ekki upplifað andlát en það gerist eitthvað þegar það er búið að búa um fólk og líkaminn er orðinn kaldur; þá er það farið,“ segir Sigrún jafnframt.
Líkt og Sigrún bendir á þá er það ekki ekki síður mótandi reynsla upplifa dauða annarra en að fæða barn eða verða vitni að fæðingu.
„Þetta er reynsla sem breytir manni. Maður fer að bera meiri virðingu fyrir lífinu. Það verður eitthvað svo áþreifanlegt við svona aðstæður. Við tölum svo mikið um fæðingar og við vitum að það þarf að vanda sig svo að ekkert fari úrskeiðis og fólk er undirbúið undir það. En þegar kemur að dauðanum þá vantar svolítið þessa umræðu; að maður viti hverju maður á von á, bæði fyrir þann sem er dauðvona og fyrir aðstandandann. Við viljum flesta dánarstundin séu eins falleg og átakalaus og hægt er. En líkt og þegar um fæðingu er að ræða þá getur ýmislegt komið upp á í dánarferlinu. Það skipti mig til dæmis rosalegu máli að mamma myndi fá fallega og góða dánarstund.“
Í bókinni fjallar Sigrún einnig um það kerfi sem við höfum búið fólki sem á skammt eftir.
„Víða erlendis eru sérstakar stofnanir fyrir fólk sem er dauðvona, þar sem það getur búið við frekar heimilislegar aðstæður og nánustu aðstandendur geta jafnvel gist hjá þeim og svo framvegis. Hér heima eru það bara hjúkrunarheimilin og líknardeildin.
Þegar kemur að heimahjúkrun þá er allskyns takmarkanir, til að mynda þegar kemur að því hvað starfsfólk hefur heimild til að gera. Mamma var alltaf mjög sjálfstæð og vildi vera heima sem lengst. En þegar fólk er orðið mjög veik þá hefur það endilega mikla innsýn í eigin getu. Mamma vildi helst vera heima hjá sér, en það var ekki hægt nema ef að einhver myndi stöðugt vera hjá henni, af því að hún var algjörlega ósjálfbjarfa. Það er alltaf talað um að það sé gott fyrir fólk að vera sem lengt heima, en það er ekkert endilega alltaf það besta í stöðunni.
Mér finnst vanta stuðning fyrir þá sem vilja vera heima og ég held að það væri allvega hægt að huga betur að þessu þannig að fólki finnist það ekki vera einhver ósigur eða eitthvað slæmt að fara á líknardeild, heldur upplifi það sem stað þar sem það getur átt góða síðustu daga með sínum nánustu.
Eins finnst mér vanta meiri stuðning bæði andlegan, og líka praktískan bæði við deyjandi fólk og aðstandendur.Þegar mamma áttaði sig á í hvað stefndi, að hún ætti mjög stutt eftir þá lagðist þá gífurlega þungt á sálina í henni. Þegar ég spurði að því á líknardeildinni hvort hún gæti fengið að hitta sálfræðing þá var það ekki í boði. Henni var boðið að hitta prest, en hún var af einhverjum ástæðum ekki tilbúin til þess.
Ég hafði líka mismunandi upplifun af líknardeildinni í Kópavogi og á Landakoti. Á Landakoti var strax sagt beint út við mömmu: „Þú ert komin hingað til að deyja, og nú skulum við reyna að gera þennan tíma eins góðan fyrir þig og hægt er.“ Mér fannst það svo góður útgangspunktur. Ég sá að það gerði henn kleift að slaka aðeins á, hún fór að tala um hvaða fólk hún vildi hitta og hvernig hún vildi eyða seinustu ævidögunum. Hún gat farið út í hjólastól á daginn, andað að sér fersku lofti og horft á trén og blómin.
Ég var mjög þakklát fyrir það að það væri bara hægt að tala um hlutina. Á líknardeildinni í Kópavogi upplifði ég meira eins og þau væru ekki tilbúin til að hjálpa mömmu í gegnum þetta ferli, kanski vegna þess að hún var ekki eins og veik og margir aðrir þar inni.
Það er mín von að þessi litla bók verði til þess að auðvelda fólki að tala um dauðann og þau mikilvægi tímabili í lífinu þegar við fylgjum ástvinum síðasta spölinn , og geti vakið til umhugsunar umræðu um hversu mikilvægt hlutverk aðstandenda er í þessu ferli. Það er svo mikilvægt að geta talað opinskátt um dauðann, bæði fyrir þann sem er að fara að deyja og þá sem eru eftirlifandi. Ég vona að bókin eigi erindi við marga, geti opnað umræðu, auðveldað fólki að tala um sína eigin reynslu og áhyggjur – og ef til vill einnig veitt huggun.“