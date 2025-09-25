Þetta eru uppáhalds barnabækur ráðherranna Kolbeinn Tumi Daðason skrifar 25. september 2025 10:48 Blómin á þakinu og Palli var einn í heiminum hafa verið sett á svið leikhússana hér heima undanfarin ár. Bækurnar Palli var einn í heiminum, Bróðir minn Ljónshjarta og Blómin á þakinu eru í miklu uppáhaldi hjá ráðherrum landsins. Þeir völdu sínar uppáhaldsbækur í tilefni Svakalegu lestrarkeppninnar sem stendur yfir í grunnskólum landsins. List fyrir alla er verkefni á vegum menningar-, nýsköpunar- og háskólaráðuneytisins sem hefur það að meginmarkmiði að velja og miðla listviðburðum og menningu til barna og ungmenna óháð búsetu og efnahag. Svakalega lestrarkeppnin er eitt þessara verkefna sem List fyrir alla styður en það er lestrarkeppni fyrir grunnskóla landsins með það markmið að hvetja börn í 1. - 7. bekk til að lesa meira. Keppnin hófst formlega í síðustu viku og stendur til 15. október, en 90 grunnskólar eru skráðir til leiks. Barnabókahöfundarnir Eva Rún Þorgeirsdóttir og Blær Guðmundsdóttir eru upphafskonur og verkefnastýrur verkefnisins sem nær hápunkti á degi íslenskrar tungu 16. nóvember nk. þegar tilkynnt verður um sigurvegara keppninnar í sjónvarpsþættinum Málæði sem sýndur verður á RÚV. Niður á strönd eða út í lönd? Áhersla er lögð á að höfða til barna og fjölskyldna og hvetja sem flesta til að lesa meira. Burtséð frá skráningu í keppnina sé um að gera að taka sér bók í hönd og berast með henni lóðbeint niður á strönd eða út í lönd! Minnt er á mikilvægi lestrarvenja barna sem skipti miklu máli því þær efli tungumál, orðaforða og hugsun, en einnig hugmyndaflug, einbeitingu og hæfni til að setja sig í spor annarra. „Með lestri læra börn að skilja tilfinningar og sjónarhorn, sem styrkir bæði námslegan og félagslegan þroska. Svo er það líka svo gaman!“ En þá að uppáhaldsbókum sem ráðherrarnir völdu til að sýna þann fjölda frábærra barnabóka á íslensku. Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra Blómin á þakinu (1985) eftir Ingibjörgu Sigurðardóttur. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra Ronja ræningjadóttir (1981) eftir Astrid Lindgren í þýðingu Þorleifs Haukssonar. Daði Már Kristófersson, fjármála- og efnahagsráðherra Geimstöðin í seríunni Ævintýri Tom Swift (1960) eftir Victor Appleton í þýðingu Skúla Jenssonar. Tvær af vinsælustu bókum Ronja ræningjadóttir. Guðmundur Ingi Kristinsson mennta- og barnamálaráðherra Alli, Nalli og Tunglið (1976) eftir Vilborgu Dagbjartsdóttur. Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra Hringadróttinssaga eftir J. R. R. Tolkien (1954-1955) í þýðingu Þorsteins Thorarensen. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra Bróðir minn Ljónshjarta eftir Astrid Lindgren (1973) í þýðingu Þorleifs Haukssonar og Fimm bókaflokkurinn (1942-1963) eftir Enid Blyton í þýðingu Guðrúnar Kristínar Magnúsdóttur. Eyjólfur Ármannsson, innviðaráðherra Palli var einn í heiminum eftir Jens Sigsgaard (1942) í þýðingu Þórarins Eldjárns. Inga Sæland félags- og húsnæðismálaráðherra Valsauga og Minnetonka eftir Ulf Uller (1947) í þýðingu Sigurðar Gunnarssonar. Alma Möller, heilbrigðisráðherra Salomón svarti eftir Hjört Gíslason (1960). Hanna Katrín Friðriksson atvinnuvegaráðherra Tinna-bækurnar eftir Hergé (1930-1976). Þýðendur: Loftur Guðmundsson og Þorsteinn Ó. Thorarensen Bókmenntir Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Mest lesið Er ekki eðlilegt að stunda kynlíf á afmælinu? Lífið Auður í Bæjarbíói: Frá slaufun í standandi fagnaðarlæti Gagnrýni Hefur keypt fasteignir fyrir rúman milljarð íslenskra króna á árinu Lífið Ástfangin á ný Lífið Minntist bróður síns fyrir fullum sal Lífið Leiðir skilja hjá Svala og Jóhönnu Lífið „Er ekki hér til að keppast um fegurð“ Lífið Hollywood-stjarna slær sér upp með prins Lífið Þriðja í heiminn hjá Rihönnu og A$AP Rocky Lífið Serumið sem snýr öldrun húðarinnar við Lífið samstarf Fleiri fréttir Þetta eru uppáhalds barnabækur ráðherranna Ástfangin á ný Hollywood-stjarna slær sér upp með prins „Er ekki hér til að keppast um fegurð“ Þriðja í heiminn hjá Rihönnu og A$AP Rocky Er ekki eðlilegt að stunda kynlíf á afmælinu? Hefur keypt fasteignir fyrir rúman milljarð íslenskra króna á árinu Minntist bróður síns fyrir fullum sal Leiðir skilja hjá Svala og Jóhönnu Stella og Davíð sjóðheitt nýtt par Elín tendrar eldana fyrir Laufeyju Mun aldrei gleyma augnaráði bílstjórans Óvænt stjörnuskipti í jólasýningu Þjóðleikhússins Unnur Birna verður Elma „Þrisvar sinnum hefur mér verið hótað lífláti“ Bragðgóð graskers- og púrrlaukssúpa með karrý og kókosmjólk Claudia Cardinale er látin O (Hringur) hlaut aðalverðlaun leikinna mynda á Nordisk Panorama Framkvæmdastjóri Olís selur glæsihús í Garðabæ Fyrsta Ungfrú Grænland í rúm þrjátíu ár Kynfræðingur, rektor og listakona styrktu tengslin FM Belfast bætir við aukatónleikum Þóttist hafa rekið bróður sinn sem mætti óvænt aftur Fann ástina loksins þegar hann tók sér marga elskhuga „Balí hefur einfaldlega stolið hjarta mínu“ 20 börn frá Grænlandi í sundi, skautum og í heimsókn hjá forsetanum Hver er Thomas Skinner? Tryllingur, framhjáhald og myndarlegar máltíðir Björk neitar Ísraelum um tónlist sína Enginn að rífast í partýi á Prikinu Hljóp undir fölsku nafni Sjá meira