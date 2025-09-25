Lífið

Þetta eru upp­á­halds barna­bækur ráð­herranna

Kolbeinn Tumi Daðason skrifar
Blómin á þakinu og Palli var einn í heiminum hafa verið sett á svið leikhússana hér heima undanfarin ár.
Blómin á þakinu og Palli var einn í heiminum hafa verið sett á svið leikhússana hér heima undanfarin ár.

Bækurnar Palli var einn í heiminum, Bróðir minn Ljónshjarta og Blómin á þakinu eru í miklu uppáhaldi hjá ráðherrum landsins. Þeir völdu sínar uppáhaldsbækur í tilefni Svakalegu lestrarkeppninnar sem stendur yfir í grunnskólum landsins.

List fyrir alla er verkefni á vegum menningar-, nýsköpunar- og háskólaráðuneytisins sem hefur það að meginmarkmiði að velja og miðla listviðburðum og menningu til barna og ungmenna óháð búsetu og efnahag. Svakalega lestrarkeppnin er eitt þessara verkefna sem List fyrir alla styður en það er lestrarkeppni fyrir grunnskóla landsins með það markmið að hvetja börn í 1. - 7. bekk til að lesa meira.

Keppnin hófst formlega í síðustu viku og stendur til 15. október, en 90 grunnskólar eru skráðir til leiks. Barnabókahöfundarnir Eva Rún Þorgeirsdóttir og Blær Guðmundsdóttir eru upphafskonur og verkefnastýrur verkefnisins sem nær hápunkti á degi íslenskrar tungu 16. nóvember nk. þegar tilkynnt verður um sigurvegara keppninnar í sjónvarpsþættinum Málæði sem sýndur verður á RÚV.

Niður á strönd eða út í lönd?

Áhersla er lögð á að höfða til barna og fjölskyldna og hvetja sem flesta til að lesa meira. Burtséð frá skráningu í keppnina sé um að gera að taka sér bók í hönd og berast með henni lóðbeint niður á strönd eða út í lönd!

Minnt er á mikilvægi lestrarvenja barna sem skipti miklu máli því þær efli tungumál, orðaforða og hugsun, en einnig hugmyndaflug, einbeitingu og hæfni til að setja sig í spor annarra.

„Með lestri læra börn að skilja tilfinningar og sjónarhorn, sem styrkir bæði námslegan og félagslegan þroska. Svo er það líka svo gaman!“

En þá að uppáhaldsbókum sem ráðherrarnir völdu til að sýna þann fjölda frábærra barnabóka á íslensku.

Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra

Blómin á þakinu (1985) eftir Ingibjörgu Sigurðardóttur.

Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra

Ronja ræningjadóttir (1981) eftir Astrid Lindgren í þýðingu Þorleifs Haukssonar.

Daði Már Kristófersson, fjármála- og efnahagsráðherra

Geimstöðin í seríunni Ævintýri Tom Swift (1960) eftir Victor Appleton í þýðingu Skúla Jenssonar.

Tvær af vinsælustu bókum Ronja ræningjadóttir.

Guðmundur Ingi Kristinsson mennta- og barnamálaráðherra

Alli, Nalli og Tunglið (1976) eftir Vilborgu Dagbjartsdóttur.

Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra

Hringadróttinssaga eftir J. R. R. Tolkien (1954-1955) í þýðingu Þorsteins Thorarensen.

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra

Bróðir minn Ljónshjarta eftir Astrid Lindgren (1973) í þýðingu Þorleifs Haukssonar og Fimm bókaflokkurinn (1942-1963) eftir Enid Blyton í þýðingu Guðrúnar Kristínar Magnúsdóttur.

Eyjólfur Ármannsson, innviðaráðherra

Palli var einn í heiminum eftir Jens Sigsgaard (1942) í þýðingu Þórarins Eldjárns.

Inga Sæland félags- og húsnæðismálaráðherra

Valsauga og Minnetonka eftir Ulf Uller (1947) í þýðingu Sigurðar Gunnarssonar.

Alma Möller, heilbrigðisráðherra

Salomón svarti eftir Hjört Gíslason (1960).

Hanna Katrín Friðriksson atvinnuvegaráðherra

Tinna-bækurnar eftir Hergé (1930-1976). Þýðendur: Loftur Guðmundsson og Þorsteinn Ó. Thorarensen

Bókmenntir Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.