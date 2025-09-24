Það er fátt jafn notalegt og bragðgóðar haustsúpur þegar dimmir og kuldinn færist yfir. Hér er á ferðinni uppskrift að ljúffengri graskers- og púrrlaukssúpu úr smiðju Jönu Steingríms, heilsukokks og jógagyðju, sem kann listina að búa til næringaríkan og bragðgóðan mat.
Hráefni -fyrir 4
Aðferð:1. Hitið olíu í potti og steikið, laukinn og púrrulaukinn þar til allt mýkist.
2. Bætið hvítlauk, engifer og karrýdufti út í, hrærið í 1–2 mínútur
3. Setjið graskersbitana út í og veltið þeim upp úr kryddinu.
4. Hellið soði yfir og látið sjóða í 20 mínútur, eða þar til graskerið er orðið mjúkt.
5. Bætið kókosmjólk og tómötum út í, smakkið til með chili, salti, pipar og lime.
7. Berið fram með steiktum möndlum.
A post shared by Kristjana Steingrímsdóttir (@janast)
Það ríkti sannkölluð gleðistemning á kvennakvöldi Tilverunnar heilsuseturs á Garðatorgi, þar sem glæsilegur hópur kvenna sameinaðist í nærandi og skemmtilegri kvöldstund. Á dagskránni var einstök blanda af hreyfingu, tónlist, dansi og djúpri slökun sem skapaði fallega heildræna upplifun.