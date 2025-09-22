Hljóp undir fölsku nafni Atli Ísleifsson skrifar 22. september 2025 13:35 Harry Styles er greinilega margt til lista lagt! AP Enski söngvarinn og lagasmiðurinn Harry Styles hljóp Berlínarmaraþonið sem fram fór á sunnudag á undir þremur klukkustundum. AP segir að forsvarsmenn keppninnar hafi staðfest að Styles hafi sannarlega tekið þátt, en þýska blaðið Der Tagesspiegel greindi fyrst frá þátttöku Styles. Hinn 31 árs gamli Styles, sem var á árum áður í hópi liðsmanna strákasveitarinnar One Direction, var í hópi þeirra 55 þúsund hlaupara sem tóku þátt í Berlínarmaraþoninu á sunnudag. Berlínarmaraþonið er almennt talið vera eitt hraðasta maraþon heims, það er brautin þykir henta vel til þess að ná hröðum tíma. Styles notaðist við gervinafnið Sted Sarandos og klæddist ennisbandi og sólgleraugu í hlaupinu. Hann hljóp brautina á tveimur klukkustundum, 59 mínútum og þrettán sekúndum. Að hlaupa maraþon á undir þremur tímum er eitt æðsta takmarkið meðal fjölda hlaupara. Der Tagesspiegel greinir frá því að sést hafi til Styles í Berlín dagana fyrir hlaupið við æfingar. Athygli vakti að Styles kom í mark á svipuðum tíma og hlauparinn Richard Whitehead, sem hefur tvívegis unnið til gullverðlauna á Ólympíumóti fatlaðra. Whitehead hefur það að markmiði að hlaupa tuttugu maraþon á árinu. View this post on Instagram A post shared by Richard Whitehead MBE (@richard_whitehead_mbe) Þýskaland Bretland Hlaup Hollywood Mest lesið Stjörnulífið: Dætur Jóns Ásgeirs og Geirs H. Haarde giftu sig Lífið Með Banksy í stofunni heima Menning Hágrét þegar hún sagði mömmu að hún tæki ekki við búðinni Lífið Fluttur á spítala eftir mislukkað áhættuatriði Bíó og sjónvarp Lítill rappari á leiðinni Lífið Fátt skemmtilegra en að klappa Einari á afturendann á almannafæri Lífið Hljóp undir fölsku nafni Lífið „Það jafnast enginn á við þig“ Lífið Ljúffengar uppskriftir undir tuttugu mínútum Lífið Sjö rétta líbönsk veisla sem þú mátt alls ekki missa af! Lífið samstarf Fleiri fréttir Hljóp undir fölsku nafni Úrslitaspurningin var um húðflúr aðalleikarans í Breaking Bad „Það jafnast enginn á við þig“ Hágrét þegar hún sagði mömmu að hún tæki ekki við búðinni Stjörnulífið: Dætur Jóns Ásgeirs og Geirs H. Haarde giftu sig Lítill rappari á leiðinni Ljúffengar uppskriftir undir tuttugu mínútum Fátt skemmtilegra en að klappa Einari á afturendann á almannafæri Haustlestur: Gotneskur drungi, magnaður sannleikur og boltarnir hans Trump Í fullkomnu starfi sem listrænn skipulagspési Krakkatían: Lína Langsokkur, Vegbúi og Afríka Hamingjustund þjóðarinnar í beinni útsendingu Allt að gerast í Rangárþingi hvað varðar lífsgæði íbúa Bakaríið í beinni útsendingu „Vökvagjöfin er ekki bara eitthvað sem ég trúi á“ Fréttatía vikunnar: Heimsmet, fúkyrði og brjóstahaldari Í leyfi frá skjánum til að styðja eiginmanninn í veikindum Ágústa Eva slær sér upp með KR-ingi Fagurfræði og ævintýralegt gróðurhús í Fossvogi Innviðaráðherra á von á barni Búið spil hjá Burton og Bellucci Hlaupadrottning eignaðist dreng með hraði Bjó til útibíó við heita pottinn og með gerviblóm í garðhúsinu Danir með en keppnin sögð í fordæmalausri krísu Emilíana Torrini fann ástina Heitustu naglatrendin fyrir haustið Rooney getur ekki farið til Bretlands af ótta við að verða handtekin Svona er matseðillinn á Litla-Hrauni Klassískur ítalskur réttur sem allir elska Allsgáður í sjö ár: „Mæli með“ Sjá meira