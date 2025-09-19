Hlaupadrottning eignaðist dreng með hraði Svava Marín Óskarsdóttir skrifar 19. september 2025 12:38 Elísabet og Pétur eru orðin tveggja drengja foreldrar. Facebook Ultra maraþon hlauparinn og næringarfræðingurinn Elísabet Margeirsdóttir og útivistarkappinn Páll Ólafsson eignuðust dreng þann 9. september síðastliðinn. Parið deilir gleðitíðindunum í sameiginlegri færslu á Instagram. Drengurinn er þeirra annað barn saman en fyrir eiga þau Margeir Inga sem er fjögurra ára. Bræðurnir eru strax afar samstíga í lífinu en báðir komu í heiminn tveimur vikum fyrir settan dag, á þriðjudegi, níunda dag mánaðarins. Ekki nóg með það heldur fæddust þeir einnig jafn stórir. „Yndislegur lítill bróðir kom í heiminn með hraði þann 9. september. Margeir Ingi, 4 ára, er duglegur stóri bróðir sem hugsar vel um nýja krílið og erum við ótrúlega stolt af honum. Bræðurnir eru ótrúlega líkir en þeir fæddust báðir tæplega tveimur vikum fyrir settan dag og voru nákvæmlega jafn stórir. Mættu einnig báðir á þriðjudegi og 9. degi mánaðar,“ skrifar þau við færsluna þar sem má sja myndir af fjölskyldunni. View this post on Instagram A post shared by Elisabet Margeirsdottir (@elisabetm) Ástin og lífið Tímamót Barnalán Mest lesið Svona er matseðillinn á Litla-Hrauni Lífið Alvöru bíó en hægt brenna Eldarnir Gagnrýni Segir strákum að hætta í bandarísku efni: „Eins og við séum í málhöltu úthverfi í Nebraska“ Menning Emilíana Torrini fann ástina Lífið 50+: Að sleppa takinu af krökkunum þegar þau eru flutt að heiman Áskorun Rooney getur ekki farið til Bretlands af ótta við að verða handtekin Lífið Heitustu naglatrendin fyrir haustið Lífið Ævintýralegt frí Ómars og Evu Margrétar á Ítalíu Lífið Danir með en keppnin sögð í fordæmalausri krísu Lífið Klassískur ítalskur réttur sem allir elska Lífið Fleiri fréttir Danir með en keppnin sögð í fordæmalausri krísu Emilíana Torrini fann ástina Heitustu naglatrendin fyrir haustið Rooney getur ekki farið til Bretlands af ótta við að verða handtekin Svona er matseðillinn á Litla-Hrauni Klassískur ítalskur réttur sem allir elska Allsgáður í sjö ár: „Mæli með“ Skaut mink í eldhúsi í Garðabæ Íslandsmeistari í kokteilagerð selur slotið Ótrúlegt útsýni og erfiðar aðstæður á Skessuhorni Ævintýralegt frí Ómars og Evu Margrétar á Ítalíu Kynlífsmyndband í Ásmundarsal Þáttur Kimmel af sjónvarpsskjánum um óákveðinn tíma Hvernig getur kona sem er komin í tíðahvörf fundið neistann til að stunda kynlíf aftur? „Þú ert svo falleg“ Djúsí Ceasar vefja sem klikkar seint Bullandi boltastemning á árshátíð Sýnar Fjölgar mannkyninu enn frekar Berjamó með sjálfum Berjakarlinum Eiríkur og Alma selja smekklega hæð í Garðabæ Fór ein í eftirpartý með Drake en segir ekki meir „Erum við að falla úr efstu deild í Norður-Kóreu?“ Kærastinn skyndilega orðinn „pabbi“ Aldísar Borguðu norn fyrir gott veður á brúðkaupsdaginn Fjallar ekki um eiturlyf í dýrðarljóma „Án djóks besta kvöld lífs míns“ Robert Redford er látinn Norska konungsfjölskyldan krefst breytinga á heimildarmynd Netflix Fyrst „stóru fimm“ til að hóta sniðgöngu Keyptu vistvænt hús í Garðabæ af meðlimi Sigur Rósar Sjá meira