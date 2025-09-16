Starfsmaður Sólheima í Grímsnesi á uppsagnarfresti segir að sér líði eins og hann sé að sleppa frá einangruðu einræðisríki og geti loks sagt umheiminum hvernig ástandið er þar í raun og veru. Hann rekur sögu mikillar starfsmannaveltu og segir starfsmenn ekki treysta yfirstjórn stofnunarinnar, sem hafi með öllu misst klefann.
Nokkuð hefur verið fjallað um starfsmannamál á Sólheimum undanfarin misseri en greint var frá því í febrúar að starfsmenn Sólheima væru uggandi vegna breytinga í yfirstjórn. Sá ótti kom meðal annars fram í yfirlýsingu sem 53 starfsmenn Sólheima í Grímsnesi undirrituðu en þar lýstu þeir meðal annars yfir vonbrigðum með skort á samráði og því að Kristni Ólafssyni framkvæmdastjóra skyldi hafi verið vikið úr starfi. Undir hans stjórn hefði viðhorf til starfsemi Sólheima breyst til hins betra. Nú horfði til verri vegar.
Vísir hefur yfirlýsinguna undir höndum auk þess sem miðillinn ræddi við nokkra starfsmenn sem sögðust vera að íhuga stöðu sína. Einn þeirra hefði þegar sagt upp störfum. Sigurjón Örn Þórsson stjórnarformaður, sem tók tímabundið að sér framkvæmdastjórn jafnframt, sagði ákvörðunina hins vegar tekna á rekstrarlegum forsendum.
Ingibjörg Rósa Björnsdóttir var ein þeirra sem rituðu undir yfirlýsinguna í febrúar og er nú á uppsagnarfresti í starfi sínu á Sólheimum. Hún ritar aðsenda grein hér á Vísi í dag þar sem hún sendir út ákall til allra velunnara Sólheima.
„Ég vildi óska að þessi stund væri ekki runnin upp, að ég þurfi að bera vandamál þess dásamlega staðar, Sólheima í Grímsnesi, á torg. En þar sem ég brenn fyrir réttlæti og er óhrædd við að tjá mig get ég ekki annað, áður en ég kveð þennan frábæra vinnustað. Helst líður mér eins og ég sé að sleppa frá einangruðu einræðisríki og geti loks sagt umheiminum hvernig ástandið er þar í raun og veru,“ segir hún í upphafi pistilsins.
Hún segist hafa starfað við félagsþjónustu á Sólheimum, sem svonefndur stuðningsfulltrúi á heimilissviði, frá því í maí 2024. Hún hafi bara ætlað að starfa yfir félagið yfir sumarið en ílengst þar sem henni hafi líkað vel í yndislegu samfélaginu á Sólheimum.
„Eitt af því sem ég tók sérstaklega eftir þegar ég hóf störf á Sólheimum var starfsandinn sem var léttur og skemmtilegur en þegar ég hafði orð á því fékk ég að heyra að þannig hefði þetta nú ekki alltaf verið, það væri eiginlega bara síðasta árið sem hægt hefði nægilega á starfsmannaveltunni til að þar skapaðist betri vinnuandi og meiri samheldni. Það væri helst að þakka nýjum framkvæmdastjóra sem var ákaflega vel liðinn af starfsfólki, þjónustunotendum og aðstandendum þeirra.“
Því miður hafi andrúmsloftið á þessum indæla vinnustað breyst snögglega í lok janúar þegar stjórn Sólheima ákvað skyndilega að leggja niður stöðu framkvæmdastjórans og endurráða fyrrverandi framkvæmdastjóra í hlutastarf. Útskýringar hafi verið af skornum skammti, aðallega gefnir í skyn miklir rekstrarörðugleikar og skuldinni skellt á fráfarandi framkvæmdastjóra.
„Hann er fullfær um að verja sig en látum duga að segja hér að svo illa hefur verið vegið að orðspori hans að mér kæmi ekki á óvart þótt hann sækti sér lögfræðiráðgjöf. Síðan í lok janúar hefur meirihluti starfsfólks – þótt stjórn og stjórnarformaður vilji meina að rúmlega 60% starfsfólks sé einungis lítill „afmarkaður hópur“ – reynt að malda í móinn, fá almennilegar útskýringar, beðið um samráð við starfsfólk og þjónustunotendur og síðast en ekki síst, að þjónustunotendur og aðstandendur þeirra séu upplýstir um slíkar breytingar og fái tækifæri til að koma sínum skoðunum á framfæri.“
Ingibjörg Rósa segir að þar sem velferð og framtíð þjónustunotenda á Sólheimum ætti að vera miðpunkturinn í rekstri Sólheima geti hún ekki orða bundist lengur.
„Ég hef haft mig í frammi á fundum og tjáð mig fyrir hönd þessa „afmarkaða hóps“ þar sem ég í fyrsta lagi þori og hef reynslu af að koma fram og, í öðru lagi, hafði litlu að tapa þar sem ég leigi ekki húsnæði á Sólheimum og er heimili mitt því ekki háð starfinu. Og nú hef ég alls engu að tapa þar sem búið er að segja mér upp störfum, án tilgreindrar ástæðu, en það sér hver heilvita maður að ég hef þótt óþægur ljár í þúfu. Svo „einkennilega“ vill til að öðrum starfsmönnum, sem einnig hafa haft sig í frammi, hefur verið settar svo þröngar skorður undanfarið að þeir sjá sér vart fært annað en að segja upp störfum.“
Í greininni telur hún sex atriði sem hafa gerst á Sólheimum síðastliðna átta mánuðu en segir of langt mál að telja upp allt sem hafi gerst.
Hún segir að málið snúist ekki um sig eða annað starfsfólk sem neyðist nú til að yfirgefa Sólheima, þau geti alltaf fengið aðra vinnu.
Á Sólheimum búi hins vegar viðkvæmur hópur einstaklinga sem treysti starfsfólki félagsþjónustunnar til að koma inn á heimili sín og sinna einstaklingsmiðaðri þjónustu. Slíkt traust sé ekki byggt upp á einni nóttu, þetta sé ekki vinnustaður þar sem „maður kemur í manns stað“ því það þurfi tíma, lagni og auðmýkt til að kynnast hverjum einstaklingi og eignast traust hans og trúnað.
„Sólheimar eru fyrst og fremst samfélag fyrir fatlað fólk sem hafa reynt ýmislegt í lífinu, jafnvel orðið fyrir misrétti og misbeitingu fyrr á ævinni, og treysta því að heimili þeirra og samfélagið á Sólheimum sé sá griðastaður sem þau hafa alltaf þráð. Það var fyrst og síðast hugsjón og markmið Sesselju [Hreindísar Sigmundsdóttur, stofnanda Sólheima].“
Stjórn og nýendurráðinn framkvæmdastjóri Sólheima hafi hins vegar sýnt það í orði og verki síðustu átta mánuði að félagsþjónustuhlutverk Sólheima sé aukaatriði fyrir þeim, að fólkið sem þar sé sinnt sé ekki í fyrirrúmi, að skoðanir þeirra og tilfinningar skipti ekki máli í stóra samhenginu. Yfirstjórn Sólheima sjái ekki ástæðu til að upplýsa þau eða hafa samráð við þau, hún láti sig litlu skipta það tilfinningaumrót sem verður hjá þjónustunotendum þegar þeir sjá á bak vinum sínum, starfsfólkinu, sem komi daglega inn á heimili þeirra og aðstoði þá við heimilishald, útréttingar og jafnvel persónuleg þrif, hlusti á það sem þeim liggur á hjarta og láni stundum öxl til að gráta á.
Í ljósi stöðunnar sem komin er upp á Sólheimum sendi hún því ákall á Bergrisann, samlagsfélag sveitarfélaga sem fjármagnar Sólheima að hluta, og sveitarstjórnir á Suðurlandi, sem og aðstandendur þjónustunotendur og alla velunnara Sólheima um að láta sig málið varða, rýna almennilega í starfsemi og stefnu Sólheima, hvort reksturinn og þjónustan við fatlaða einstaklinga standi undir væntingum og hvort framtíð þeirra sé örugg.
„Núverandi yfirstjórn Sólheima er löngu búin að missa klefann og meirihluti starfsfólks ber lítið sem ekkert traust til framkvæmdastjóra og stjórnar, við erum hætt að trúa fögrum fyrirheitum og eftiráskýringum, við erum hætt að trúa því að það séu ekki til peningar til að sinna viðhaldi og bæta húsnæði þjónustunotenda á sama tíma og peningar virðast vera til fyrir öllu öðru.“
Grein Ingibjargar Rósu má lesa í heild sinni hér.