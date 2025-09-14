Veit um fjögur sjálfsvíg tengd gervigreind Tómas Arnar Þorláksson og Rafn Ágúst Ragnarsson skrifa 14. september 2025 22:30 Hafsteinn Einarsson er dósent í tölvunarfræði við Háskóla Íslands. Vísir/Ívar Fannar Dósent í tölvunarfræði segist vita um fjögur tilfelli á síðustu þremur árum þar sem sjálfsvíg hafa orðið eftir samtal við gervigreind. Hann segir gervigreind oft á villigötum í lengri samtölum og ekki sé hægt að hafa fulla stjórn á henni. Greint var frá því fyrir nokkru að foreldrar sextán ára drengs hefðu höfðað mál gegn gervigreindarrisanum OpenAI sem á og rekur ChatGPT. Gervigreindin á að hafa hvatt drenginn til að svipta sig lífi, deilt með honum aðferðum fyrir verknaðinn og boðist til að skrifa fyrir hann sjálfsvígsbréf að sögn foreldranna. Henti ekki til sálfræðiþjónustu Borið hefur á því að fólk hafi nýtt gervigreind til sálfræðiþjónustu hér á landi enda getur einn sálfræðitími kostað hátt í 26 þúsund krónur. Formaður Sálfræðingafélags Íslands segir gervigreindina óheppilega til sálfræðiþjónustu. Forritin segi þér gjarnan það sem þú vilt heyra frekar en það sem þú þarft að heyra og skorti næmni og innsæi. Sérfræðingur í gervigreind hér á landi segir erfitt að segja til um hvort gervigreind geri meira gott en slæmt. Það eru nokkur önnur dæmi. Hér held að það séu allavega fjögur þar sem talið er að einhver hafi framið sjálfsvíg í tengslum við samskipti við gervigreind. Þá þarf maður líka að spyrja sig hvort gervigreind hafi komið í veg fyrir að fólk hafi framið sjálfsmorð,“Hafsteinn Einarsson dósent í tölvunarfræði við Háskóla Íslands. Siðferðisspurningar vakni Forritin lendi oft á villigötum í lengri samtölum. Það sé ekki hægt að stýra fullkomlega hegðun gervigreindar. Gervigreindin er í einhverjum skilningi að aðstoða fólk við að fremja sjálfsvíg. Þetta er þjálfað á mjög stuttum samtölum yfirleitt. Áskorunin er kannski að gera þau öruggari fyrir lengri samtöl. Það er svolítið búið að benda á það allavega með þetta tilvik. Þá er ekki jafnöruggt að líkanið sé að fylgja því siðferði sem búið er að reyna að baka inn í það. Þegar notandi fer að spyrja gervigreind út í það hvernig hann á að fremja sjálfsvíg, er það á ábyrgð tæknifyrirtækisins að tilkynna um þetta, og er það þá brot á friðhelgi einkalífsins, ætti ekki að gera það? Það eru ýmsar spurningar sem vakna eðlilega. Gervigreind Geðheilbrigði Mest lesið Trans kærasta Robinsons hafi verið „skelfingu lostin“ Erlent Ekki blettur á ferlinum að missa vinnuna Innlent Lögreglumenn með brotnar tennur og harðorður Elon Musk Erlent Fannar bæjarstjóri kveður Grindavík Innlent Þrír handteknir á samkvæmi Vítisengla Innlent Segir byssumanninn aðhyllast vinstri hugmyndafræði Erlent Tæplega fimmtíu komast ekki um borð eftir að neyðarrenna var opnuð fyrir mistök Innlent Halla mun funda með Xi Jinping Innlent Enn deilt um sameiningu: „Í raun sé verið að leggja niður Háskólann á Akureyri“ Innlent Lögreglan vilji kæfa glæpahópa í fæðingu Innlent Fleiri fréttir Þjófur fúlsaði við málverkunum en tók nóg af bjór Veit um fjögur sjálfsvíg tengd gervigreind Enn deilt um sameiningu: „Í raun sé verið að leggja niður Háskólann á Akureyri“ Vill drónavarnir á Íslandi Fannar bæjarstjóri kveður Grindavík Sundlauginni í Reykholti í Bláskógabyggð lokað í eitt ár Lögreglan vilji kæfa glæpahópa í fæðingu Farið yfir Vítisenglamálið og drónavarnir á Íslandi Neysluvatnið óhreint eftir að aurskriða féll Tæplega fimmtíu komast ekki um borð eftir að neyðarrenna var opnuð fyrir mistök Ekki blettur á ferlinum að missa vinnuna Myndband: Lögregla stóð vörð vegna Vítisenglaveislu Útgjöld vegna útlendingamála lækka um þriðjung Halla mun funda með Xi Jinping 40 ára afmæli Þorlákskirkju fagnað í Þorlákshöfn Vítisenglar lausir úr haldi og týndir ferðamenn Mikilvægt að sýna Grænlendingum stuðning Allir þrír lausir úr haldi Forseti Íslands ræðir fyrsta árið í embætti Í fangaklefa grunaðir um ólöglega dvöl Þrír handteknir á samkvæmi Vítisengla Umfangsmikil lögregluaðgerð í Hamraborg Breiðhyltingar bíði í hálftíma eftir lögreglu: „Verður þetta þá ekki bara búið?“ Mikillar vanþekkingar gæti á þjónustu við trans börn Sungið og sungið í Tungnaréttum Jóhannes Valgeir er látinn ÁTVR græði á misnotkun kerfisins sem bitni á úrvali Jóhannes Óli er nýr forseti Ungs jafnaðarfólks ÁTVR stórgræði á misnotuðu kerfi og lögreglustöð í Breiðholti „Það er ekkert ósætti eða rifrildi“ Sjá meira