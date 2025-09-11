Óttast er að morðið á bandaríska áhrifavaldinum Charlie Kirk muni valda enn frekari skautun í samfélaginu. Málið hefur vakið gríðarlega athygli og flaggað er í hálfa stöng við sendiráð Bandaríkjamanna á Íslandi. Í kvöldfréttum á Sýn förum við yfir feril hans. Þá mæta þeir Stefán Einar Stefánsson blaðamaður og Sigmar Guðmundsson þingmaður í myndver og ræða möguleg áhrif málsins.
Starfsfólk neyslurýmisins Ylju hefur miklar áhyggjur af skjólstæðingum sínum um helgar, þegar rýmið er lokað. Við kíkjum í rýmið og ræðum við verkefnastjóra sem segir aðsókn hafa stóraukist.
Símanotkun við akstur er meðal stærstu vandamála í umferðinni og kostnaður vegna slíkra slysa hleypur árlega á milljörðum. Við heyrum í fulltrúa Samgöngustofu sem segir árangur þó vera að nást. Þá kíkjum við á stærstu sprengjueyðingaræfingu sinnar tegundar sem fer nú fram hér á landi og verðum í Grænlandi þar sem ferðamannastrauminn hefur aukist stórlega.
Í Sportpakkanum hittum við fótboltakonu sem lagði skóna upp í hillu vegna bakmeiðsla og í Íslandi í dag kíkjum við á stökkpalla sem fólk nýtir til þess að hoppa í sjóinn úr mikilli hæð.
