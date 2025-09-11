Guðlaugur Þór í klandri með klukkuna Elín Margrét Böðvarsdóttir skrifar 11. september 2025 14:03 Guðlaugur Þór kvartaði yfir ræðutímaklukkunni sem þingforseti segir tilefni til að fái uppfærslu. Vísir/Anton Brink Guðlaugur Þór Þórðarson þingmaður Sjálfstæðisflokksins pirraðist í pontu Alþingis í dag undir umræðu um fjárlagafrumvarpið þegar klukkan þingsalnum, sem gefur ræðutíma þingmanna til kynna, klikkaði á meðan hann var að tala. Guðlaugur Þór var fyrstur á eftir fjármálaráðherra til að flytja sína ræðu um fjárlög næsta árs sem sá síðarnefndi mælti fyrir í morgun. Guðlaugur var í óða önn að reifa athugasemdir sínar og sjónarmið um frumvarpið þegar hann allt í einu truflaðist vegna vandræðagangs á klukkunni. Sjá einnig: Fjörugar umræður um fjárlög: Hóflegur útgjaldavöxtur, vonbrigði eða della? „Virðulegi forseti, þessi klukka hérna er náttúrlega með slíkum ólíkindum. Hún er búin að fara hérna upp í hálftíma, og ég hélt ég hefði svolítinn tíma, og yfir í þrjátíu sekúndur og hvað er… er þetta einhver liður í sparnaðaraðgerðum ríkisstjórnarinnar?“ sagði Guðlaugur Þór um leið og Þórunn Sveinbjarnardóttir þingforseti baðst velvirðingar á því að vandræðagangur væri á klukkunni. Þarna var komið hafði Guðlaugur talað í tæpar sex mínútur og átti þannig nokkrar mínútur eftir af sínum ræðutíma. „Það er orðið tímabært að endurnýja þessa tækni hér í salnum,“ sagði Þórunn og Guðlaugur Þór greip orðið aftur um leið. „Já og það er tímabært líka að ég fái smá tíma til að tala,“ sagði Guðlaugur áður en hann hélt áfram með efnislega ræðu sína um fjárlagafrumvarpið. Þegar Guðlaugur hafði lokið máli sínu baðst þingforseti aftur velvirðingar á því að klukkan hafi ekki látið af stjórn, en tók fram að þingmaðurinn hafði fengið þann ræðutíma sem honum bæri. Alþingi Fjárlagafrumvarp 2026 Sjálfstæðisflokkurinn Tækni Mest lesið „Algjörlega út úr kortinu fyrir íslenskan listamann“ Tónlist Birti bónorðið í Bændablaðinu Lífið Áslaug Arna situr tíma hjá Hillary Clinton Lífið Uppfyllti loksins loforð um ísbjörn í Reykjavík Lífið Tugmilljóna trúlofunarhringur ofurfyrirsætu vekur athygli Lífið Geislandi Vigdís og gat á skónum sem mátti ekki sjást Menning Uppselt á tónleika Laufeyjar og aukatónleikum bætt við Tónlist Ekki allt sem sýnist í Coldplay-skandalnum Lífið „Pabbi minn gaf okkur saman“ Lífið Er í lagi að fróa sér yfir nektarmyndum af fyrrverandi? Lífið Fleiri fréttir Guðlaugur Þór í klandri með klukkuna Brynja og Lil Curly ástfangin í draumkenndu fríi Ragnhildur Steinunn snýr aftur á hvíta tjaldið Birti bónorðið í Bændablaðinu Svona verður Moulin Rouge í Borgarleikhúsinu Tugmilljóna trúlofunarhringur ofurfyrirsætu vekur athygli Uppfyllti loksins loforð um ísbjörn í Reykjavík Áslaug Arna situr tíma hjá Hillary Clinton „Eiginlega vandræðalega mikil áhrif“ Er í lagi að fróa sér yfir nektarmyndum af fyrrverandi? „Pabbi minn gaf okkur saman“ Litrík og ljúffeng búddaskál Unnsteinn Manuel og Ágústa selja hvíta miðbæjarperlu Ekki allt sem sýnist í Coldplay-skandalnum Umdeild mormónadrottning nýja piparjónkan Leifur Andri og Hugrún selja íbúðina í Garðabæ Á leið á heimsmeistaramót í drifti: „Íslendingarnir eru til, við getum þetta líka“ Endurheimti lífsgleðina við gerð ostabakkanna Ástrós Trausta, John Legend og Bæjarins Beztu í Kjós Afar ólíklegt að Ísland taki þátt í Eurovision verði Ísrael með Sunneva syrgir Bellu: „Ég mun alltaf sakna þín“ „Pabbi Rúríks“ lét sig ekki vanta Alveg sama þótt hann tapi mörgum milljónum „Þetta situr enn þá í mér í dag“ Jóhann Berg og Hólmfríður selja glæsihöllina á Arnarnesi Dóttir Arons Kristins og Láru komin með nafn Segist ekki dauður heldur „sprelllifandi“ Sonur Hersis og Rósu kominn með nafn Ástin kviknaði á Kaffibarnum Staðfesta þátttöku í Eurovision með fyrirvara um þátttöku Ísraela Sjá meira