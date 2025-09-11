Lífið

Guð­laugur Þór í klandri með klukkuna

Elín Margrét Böðvarsdóttir skrifar
Guðlaugur Þór kvartaði yfir ræðutímaklukkunni sem þingforseti segir tilefni til að fái uppfærslu.
Guðlaugur Þór kvartaði yfir ræðutímaklukkunni sem þingforseti segir tilefni til að fái uppfærslu. Vísir/Anton Brink

Guðlaugur Þór Þórðarson þingmaður Sjálfstæðisflokksins pirraðist í pontu Alþingis í dag undir umræðu um fjárlagafrumvarpið þegar klukkan þingsalnum, sem gefur ræðutíma þingmanna til kynna, klikkaði á meðan hann var að tala.

Guðlaugur Þór var fyrstur á eftir fjármálaráðherra til að flytja sína ræðu um fjárlög næsta árs sem sá síðarnefndi mælti fyrir í morgun. Guðlaugur var í óða önn að reifa athugasemdir sínar og sjónarmið um frumvarpið þegar hann allt í einu truflaðist vegna vandræðagangs á klukkunni.

Sjá einnig: Fjörugar um­ræður um fjár­lög: Hóf­legur útgjaldavöxtur, von­brigði eða della?

„Virðulegi forseti, þessi klukka hérna er náttúrlega með slíkum ólíkindum. Hún er búin að fara hérna upp í hálftíma, og ég hélt ég hefði svolítinn tíma, og yfir í þrjátíu sekúndur og hvað er… er þetta einhver liður í sparnaðaraðgerðum ríkisstjórnarinnar?“ sagði Guðlaugur Þór um leið og Þórunn Sveinbjarnardóttir þingforseti baðst velvirðingar á því að vandræðagangur væri á klukkunni. Þarna var komið hafði Guðlaugur talað í tæpar sex mínútur og átti þannig nokkrar mínútur eftir af sínum ræðutíma.

„Það er orðið tímabært að endurnýja þessa tækni hér í salnum,“ sagði Þórunn og Guðlaugur Þór greip orðið aftur um leið. „Já og það er tímabært líka að ég fái smá tíma til að tala,“ sagði Guðlaugur áður en hann hélt áfram með efnislega ræðu sína um fjárlagafrumvarpið.

Þegar Guðlaugur hafði lokið máli sínu baðst þingforseti aftur velvirðingar á því að klukkan hafi ekki látið af stjórn, en tók fram að þingmaðurinn hafði fengið þann ræðutíma sem honum bæri.

Alþingi Fjárlagafrumvarp 2026 Sjálfstæðisflokkurinn Tækni


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.