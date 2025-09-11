Brynja og Lil Curly ástfangin í draumkenndu fríi Svava Marín Óskarsdóttir skrifar 11. september 2025 14:03 Brynja og Arnar opinberuðu samaband sitt í ágúst í fyrra. Áhrifavaldarnir Brynja Bjarnadóttir Anderiman og Arnar Gauti Arnarsson, betur þekktur sem Lil Curly, eru nýkomin heim úr fríi í Frakkland þar sem þau nutu sólarinnar í ævintýralegu umhverfi. Lífið virðist leika við þau! Brynja og Arnar birtu myndir úr fríinu á Instagram-síðum sínum á Frönsku rívíerunni í suðausturhluta Frakklands og í Mónakó. Svipmyndir úr ferðlaginu minna á atriði úr rómantískri kvikmynd þar sem má sjá þau ganga um ævintýralegt umhverfi, gæða sér á fallega fram bornum mat, og aka í blæjubíl meðfram strandlengjunni þar sem hlýr vindurinn leikur um hárið á þeim. View this post on Instagram A post shared by Lil Curly (@lilcurlyhaha) Í Monte Carlo heimsótti parið meðal annars veitingastaðinn Le Café Lacoste þar sem þau gæddu sér á sérstakri grænni köku, prýddri krókódílamerki tískuhússins. Enda er svæðið þekkt fyrir glæsileika og glamúr. Um kvöldið fóru þau svo á veitingastað með einstöku útsýni yfir borgina þar sem þau gátu notið sólsetursins. View this post on Instagram A post shared by Le Café Lacoste (@lecafelacoste) Brynja og Arnar Gauti opinberuðu samband sitt í ágúst í fyrra og fögnuðu því nýverið eins árs sambandssafmæli. Parið virðist njóta þess að ferðast saman á heitari slóðir en þau hafa heimsótt marga spennandi áfangastaði á síðustu mánuðum. Á meðal þeirra eru Tenerife, Króatía og Los Angeles í bandaríkjunum. Íslendingar erlendis Ferðalög Ástin og lífið Frakkland Mest lesið „Algjörlega út úr kortinu fyrir íslenskan listamann“ Tónlist Birti bónorðið í Bændablaðinu Lífið Áslaug Arna situr tíma hjá Hillary Clinton Lífið Uppfyllti loksins loforð um ísbjörn í Reykjavík Lífið Tugmilljóna trúlofunarhringur ofurfyrirsætu vekur athygli Lífið Geislandi Vigdís og gat á skónum sem mátti ekki sjást Menning Uppselt á tónleika Laufeyjar og aukatónleikum bætt við Tónlist Ekki allt sem sýnist í Coldplay-skandalnum Lífið „Pabbi minn gaf okkur saman“ Lífið Er í lagi að fróa sér yfir nektarmyndum af fyrrverandi? Lífið Fleiri fréttir Guðlaugur Þór í klandri með klukkuna Brynja og Lil Curly ástfangin í draumkenndu fríi Ragnhildur Steinunn snýr aftur á hvíta tjaldið Birti bónorðið í Bændablaðinu Svona verður Moulin Rouge í Borgarleikhúsinu Tugmilljóna trúlofunarhringur ofurfyrirsætu vekur athygli Uppfyllti loksins loforð um ísbjörn í Reykjavík Áslaug Arna situr tíma hjá Hillary Clinton „Eiginlega vandræðalega mikil áhrif“ Er í lagi að fróa sér yfir nektarmyndum af fyrrverandi? „Pabbi minn gaf okkur saman“ Litrík og ljúffeng búddaskál Unnsteinn Manuel og Ágústa selja hvíta miðbæjarperlu Ekki allt sem sýnist í Coldplay-skandalnum Umdeild mormónadrottning nýja piparjónkan Leifur Andri og Hugrún selja íbúðina í Garðabæ Á leið á heimsmeistaramót í drifti: „Íslendingarnir eru til, við getum þetta líka“ Endurheimti lífsgleðina við gerð ostabakkanna Ástrós Trausta, John Legend og Bæjarins Beztu í Kjós Afar ólíklegt að Ísland taki þátt í Eurovision verði Ísrael með Sunneva syrgir Bellu: „Ég mun alltaf sakna þín“ „Pabbi Rúríks“ lét sig ekki vanta Alveg sama þótt hann tapi mörgum milljónum „Þetta situr enn þá í mér í dag“ Jóhann Berg og Hólmfríður selja glæsihöllina á Arnarnesi Dóttir Arons Kristins og Láru komin með nafn Segist ekki dauður heldur „sprelllifandi“ Sonur Hersis og Rósu kominn með nafn Ástin kviknaði á Kaffibarnum Staðfesta þátttöku í Eurovision með fyrirvara um þátttöku Ísraela Sjá meira