Um­deild mormónadrottning nýja piparjónkan

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Raunveruleikastjarnan Taylor Frankie Paul vakti mikla athygli í The Secret Lives of Mormon Wives.
Raunveruleikastjarnan Taylor Frankie Paul skaust upp á stjörnuhimininn fyrir nokkrum árum í þáttum um mormónaskvísur í Utah fylki í Bandaríkjunum. Nú mun frægðarsól hennar skína enn skærar því hún var nýverið kynnt inn sem nýjasta piparjónkan eða The Bachelorette í samnefndum raunveruleikaþáttum. 

The Bachelorette eru einhverjir vinsælustu ástarþættir sögunnar og hafa verið á skjánum í áratugi þar sem annað hvort piparjónka eða piparsveinn reynir að finna ástina.

Taylor Frankie Paul er hluti af mormónaeiginkonunum í The Secret Lives of Mormon Wives en er þó fráskilin þriggja barna móðir. Hún er óneitanlega aðal stjarnan í kvennahópnum sem samanstendur af níu konum, með lang flesta fylgjendur á samfélagsmiðlum og sú sem hefur hvað mest verið á milli tannanna á fólki.  

Sömuleiðis er Taylor Frankie Paul í raun ástæða þess að raunveruleikaþættirnir um ungu mormónakonurnar fóru af stað. Hún ásamt nokkrum öðrum stofnuðu TikTok aðganginn Mom Tok sem vakti mikla athygli á samfélagsmiðlum. 

Árið 2022 braut Frankie Paul svo næstum Internetið þegar hún opnaði sig um  „swing“ senuna í mormónasamfélaginu og sagði að nokkrar vinkonur deildu gjarnan mökum og væru oft öll saman í ástarlotum. 

Margar kvennanna væru mjög ósáttar við Frankie Paul og sögðu þetta lygi en þrátt fyrir það varð hópurinn enn frægari og fékk í kjölfarið boð um að gera raunveruleikaþætti. 

Hún átti þriðja barn sitt með Dakota Mortensen sem var áberandi í fyrstu tveimur seríum af Secret Lives. Þá kom í ljós að hann hafi svikið hana og haldið fram hjá henni og fóru þau á endanum í sitt hvora áttina. 

Taylor Frankie Paul mun án efa draga að nýja áhorfendur fyrir The Bachelorette í vetur og vonandi finna ástina ásamt því að sjokkera eins og henni einni er lagið. Hún fer alltaf eigin leiðir og lætur neikvæðar raddir ekki breyta sér og sínu. 

