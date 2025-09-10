Umdeild mormónadrottning nýja piparjónkan Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 10. september 2025 11:30 Raunveruleikastjarnan Taylor Frankie Paul vakti mikla athygli í The Secret Lives of Mormon Wives. Araya Doheny/Getty Images Raunveruleikastjarnan Taylor Frankie Paul skaust upp á stjörnuhimininn fyrir nokkrum árum í þáttum um mormónaskvísur í Utah fylki í Bandaríkjunum. Nú mun frægðarsól hennar skína enn skærar því hún var nýverið kynnt inn sem nýjasta piparjónkan eða The Bachelorette í samnefndum raunveruleikaþáttum. The Bachelorette eru einhverjir vinsælustu ástarþættir sögunnar og hafa verið á skjánum í áratugi þar sem annað hvort piparjónka eða piparsveinn reynir að finna ástina. View this post on Instagram A post shared by Us Weekly (@usweekly) Taylor Frankie Paul er hluti af mormónaeiginkonunum í The Secret Lives of Mormon Wives en er þó fráskilin þriggja barna móðir. Hún er óneitanlega aðal stjarnan í kvennahópnum sem samanstendur af níu konum, með lang flesta fylgjendur á samfélagsmiðlum og sú sem hefur hvað mest verið á milli tannanna á fólki. Sömuleiðis er Taylor Frankie Paul í raun ástæða þess að raunveruleikaþættirnir um ungu mormónakonurnar fóru af stað. Hún ásamt nokkrum öðrum stofnuðu TikTok aðganginn Mom Tok sem vakti mikla athygli á samfélagsmiðlum. Árið 2022 braut Frankie Paul svo næstum Internetið þegar hún opnaði sig um „swing“ senuna í mormónasamfélaginu og sagði að nokkrar vinkonur deildu gjarnan mökum og væru oft öll saman í ástarlotum. Margar kvennanna væru mjög ósáttar við Frankie Paul og sögðu þetta lygi en þrátt fyrir það varð hópurinn enn frægari og fékk í kjölfarið boð um að gera raunveruleikaþætti. View this post on Instagram A post shared by The Secret Lives of Mormon Wives (@secretlivesonhulu) Hún átti þriðja barn sitt með Dakota Mortensen sem var áberandi í fyrstu tveimur seríum af Secret Lives. Þá kom í ljós að hann hafi svikið hana og haldið fram hjá henni og fóru þau á endanum í sitt hvora áttina. Taylor Frankie Paul mun án efa draga að nýja áhorfendur fyrir The Bachelorette í vetur og vonandi finna ástina ásamt því að sjokkera eins og henni einni er lagið. Hún fer alltaf eigin leiðir og lætur neikvæðar raddir ekki breyta sér og sínu. Hollywood Ástin og lífið Bíó og sjónvarp Mest lesið Í þrjátíu ára gömlum fötum af mömmu Tíska og hönnun Endurheimti lífsgleðina við gerð ostabakkanna Lífið Ástrós Trausta, John Legend og Bæjarins Beztu í Kjós Lífið Ekki allt sem sýnist í Coldplay-skandalnum Lífið Umdeild mormónadrottning nýja piparjónkan Lífið „Þetta situr enn þá í mér í dag“ Lífið Leifur Andri og Hugrún selja íbúðina í Garðabæ Lífið Tískan við þingsetningu: Þjóðlegur þriðjudagur Tíska og hönnun Á leið á heimsmeistaramót í drifti: „Íslendingarnir eru til, við getum þetta líka“ Lífið Misvel tekið í gjörning Sverris: „Lokkandi beita fyrir niðrandi ummæli“ eða ást á tungumálinu Menning Fleiri fréttir Ekki allt sem sýnist í Coldplay-skandalnum Umdeild mormónadrottning nýja piparjónkan Leifur Andri og Hugrún selja íbúðina í Garðabæ Á leið á heimsmeistaramót í drifti: „Íslendingarnir eru til, við getum þetta líka“ Endurheimti lífsgleðina við gerð ostabakkanna Ástrós Trausta, John Legend og Bæjarins Beztu í Kjós Afar ólíklegt að Ísland taki þátt í Eurovision verði Ísrael með Sunneva syrgir Bellu: „Ég mun alltaf sakna þín“ „Pabbi Rúríks“ lét sig ekki vanta Alveg sama þótt hann tapi mörgum milljónum „Þetta situr enn þá í mér í dag“ Jóhann Berg og Hólmfríður selja glæsihöllina á Arnarnesi Dóttir Arons Kristins og Láru komin með nafn Segist ekki dauður heldur „sprelllifandi“ Sonur Hersis og Rósu kominn með nafn Ástin kviknaði á Kaffibarnum Staðfesta þátttöku í Eurovision með fyrirvara um þátttöku Ísraela Heitustu trendin í haust „Ég elskaði þig í fyrra lífi, ég elska þig í þessu lífi og mun finna þig í næsta“ Sjarmerandi Vesturbæjarperla með sjávarútsýni Óvíst hvort Ísland verði með í Eurovision Guðrún Sørtveit og Steinar „loksins“ trúlofuð Skringilega stór kaffibolli: „Ég verð aldrei aftur hreinn“ Brúðarbíllinn gömul dráttarvél frá langafa Stjörnulífið: „Skemmtilegasta kvöld lífs míns“ Rick Davies í Supertramp er látinn Gleði og samvera í 60 plús leikfimi á Selfossi Kynlífsstellingar sem kveikja í kofanum Virkilega sláandi lífsreynsla að koma til Grindavíkur Bein útsending: Haustbingó Blökastsins Sjá meira