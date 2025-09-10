Ekki allt sem sýnist í Coldplay-skandalnum Magnús Jochum Pálsson skrifar 10. september 2025 11:59 Kristin Cabot og Andrew Cabot með tveimur börnum hans af fyrra hjónabandi og önnur mynd af henni með Andy Byron, fyrrverandi forstjóra Astronomer. Fyrrverandi eiginmaður Kristinar Cabot, mannauðsstjóra tæknifyrirtækisins Astronomer, sem var gripin glóðvolg í faðmlögum með Andy Byron, forstjóra Astronomer, á Coldplay-tónleikum í júlí, segir þau þegar hafa ætlað að skilja fyrir fjölmiðlafárið. Cabot og Byron birtust á stórum sjá á tónleikum Coldplay í júlí en brugðust við með því að snúa sér undan og reyna að komast frá myndavélinni. „Annað hvort eru þau að halda fram hjá eða þau eru bara mjög feimin,“ sagði Chris Martin, söngvari Coldplay, um kollegana en klippan fór í gríðarlega dreifingu á samfélagsmiðlum og varð að fréttamáli. Á daginn kom að bæði Byron og Cabot voru gift fjölskyldufólk sem skýrði viðbrögðin. Þau sögðu jafnframt bæði af sér hjá Astronomer eftir að málið kom upp. Sjá einnig: Stjórn fyrirtækisins hefur formlega rannsókn Nýverið bárust svo fréttir af því að Cabot hefði sótt um skilnað við eiginmann sinn, Andrew Cabot, forstjóra fyrirtækisins Privateer Rum. Skilnaðurinn lá í loftinu Talskona hins 61 árs gamla Andrew Cabot tjáði sig við People í fyrradag og sagði þar að ekki væri allt sem sýndist í málinu. Hann sagði að hann og Kristin hefðu þegar verið búin að ákveða að skilja og verið skilin að borði og sæng þegar tónleikarnir fóru fram. „Ákvörðun þeirra um að skilja hafði þegar verið tekin fyrir þetta kvöld,“ sagði talskona Cabot. Samkvæmt NBC News þá sótti Kristin Cabot um skilnað í Portsmouth í New-Hampshire þann 13. ágúst síðastliðinn. @instaagraace trouble in paradise?? 👀 #coldplay #boston #coldplayconcert #kisscam #fyp ♬ original sound - grace Talskonan sagði jafnframt að nú þegar skilnaðarumsóknin væri opinber vonaðist Andrew til þess að yfirlýsing hans myndi binda enda á sögusagnir og gefa fjölskyldunni loksins næði frá fjölmiðlum og samfélagsmiðlaumræðu. „Engar frekari yfirlýsingar verða gefnar út,“ sagði talskonan jafnframt. Kristin Cabot hefur ekki tjáð sig um málið. Andrew á tvö börn úr fyrra hjónabandi en hann og Kristin eiga ekki börn saman. Hvorki Kristin né Byron hafa tjáð sig um samband sitt og ekki liggur fyrir hvort hjónaband Byron hafi staðið af sér Coldplay-faðmlagið og storminn í kjölfarið. Tónlist Ástin og lífið Bandaríkin Vinnustaðurinn Mest lesið Í þrjátíu ára gömlum fötum af mömmu Tíska og hönnun Endurheimti lífsgleðina við gerð ostabakkanna Lífið Ástrós Trausta, John Legend og Bæjarins Beztu í Kjós Lífið Ekki allt sem sýnist í Coldplay-skandalnum Lífið Umdeild mormónadrottning nýja piparjónkan Lífið „Þetta situr enn þá í mér í dag“ Lífið Leifur Andri og Hugrún selja íbúðina í Garðabæ Lífið Tískan við þingsetningu: Þjóðlegur þriðjudagur Tíska og hönnun Á leið á heimsmeistaramót í drifti: „Íslendingarnir eru til, við getum þetta líka“ Lífið Misvel tekið í gjörning Sverris: „Lokkandi beita fyrir niðrandi ummæli“ eða ást á tungumálinu Menning Fleiri fréttir Ekki allt sem sýnist í Coldplay-skandalnum Umdeild mormónadrottning nýja piparjónkan Leifur Andri og Hugrún selja íbúðina í Garðabæ Á leið á heimsmeistaramót í drifti: „Íslendingarnir eru til, við getum þetta líka“ Endurheimti lífsgleðina við gerð ostabakkanna Ástrós Trausta, John Legend og Bæjarins Beztu í Kjós Afar ólíklegt að Ísland taki þátt í Eurovision verði Ísrael með Sunneva syrgir Bellu: „Ég mun alltaf sakna þín“ „Pabbi Rúríks“ lét sig ekki vanta Alveg sama þótt hann tapi mörgum milljónum „Þetta situr enn þá í mér í dag“ Jóhann Berg og Hólmfríður selja glæsihöllina á Arnarnesi Dóttir Arons Kristins og Láru komin með nafn Segist ekki dauður heldur „sprelllifandi“ Sonur Hersis og Rósu kominn með nafn Ástin kviknaði á Kaffibarnum Staðfesta þátttöku í Eurovision með fyrirvara um þátttöku Ísraela Heitustu trendin í haust „Ég elskaði þig í fyrra lífi, ég elska þig í þessu lífi og mun finna þig í næsta“ Sjarmerandi Vesturbæjarperla með sjávarútsýni Óvíst hvort Ísland verði með í Eurovision Guðrún Sørtveit og Steinar „loksins“ trúlofuð Skringilega stór kaffibolli: „Ég verð aldrei aftur hreinn“ Brúðarbíllinn gömul dráttarvél frá langafa Stjörnulífið: „Skemmtilegasta kvöld lífs míns“ Rick Davies í Supertramp er látinn Gleði og samvera í 60 plús leikfimi á Selfossi Kynlífsstellingar sem kveikja í kofanum Virkilega sláandi lífsreynsla að koma til Grindavíkur Bein útsending: Haustbingó Blökastsins Sjá meira