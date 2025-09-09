„Pabbi Rúríks“ lét sig ekki vanta

Það var líf og fjör í Tjarnarbíói í vikunni þegar dansverkið Flækt, eftir danshöfundinn og flytjandann Juliette Louste, var frumsýnt fyrir fullum sal áhorfenda.
Í lýsingu á verkinu segir að Juliette dragi efniviðinn úr eigin lífsreynslu afáráttu- og þráhyggjuröskun (e. OCD).
Á meðal áhorfenda var fjölbreyttur hópur fólks úr íslensku listasenunni. Þar mátti sjá Lovísu Ósk Gunnarsdóttur, listdansstjóra Íslenska dansflokksins, Snæbjörn Brynjarsson safnstjóra og leikhúsgagnrýnanda, Friðrik Friðriksson leikara og framkvæmdastjóra Tjarnarbíós, leikkonuna Söru Martí Guðmundsdóttur og Rúnar Guðbrandsson leikara, sem nýlega fór með hlutverk föður Rúriks Gíslasonar í þáttaröðinni IceGuys.
Einnig mættu tónlistarmennirnir Kristinn Arnar Sigurðsson, betur þekktur sem Krassasig, og Arnór Dan Arnarson, söngvari hljómsveitarinnar Agent Fresco.
Ljósmyndarinn Owen Fiene var á staðnum og fangaði stemninguna.