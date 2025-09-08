Lífið

Sjarmerandi Vesturbæjarperla með sjávarútsýni

Svava Marín Óskarsdóttir skrifar
Íbúðin hefur verið mikið endurnýjuð á liðnum árum.
Við Ægisíðu í Vesturbæ Reykjavíkur er til sölu sjarmerandi þriggja herbergja íbúð í húsi sem var byggt árið 1952. Íbúðin er í kjallara með fallegu sjávarútsýni. Ásett verð er 69,9 milljónir.

Um er að ræða 64,6 fermetra íbúð með sérinngangi sem hefur verið mikið endurnýjuð á liðnum árum.

Húsráðendur hafa innréttað íbúðina á mínímaílskan og glæsilegan máta þar sem ljós litapalletta flæðir á milli rýma. Á gólfum er ljóst vínylparket.

Stofa og borðstofa er í björtu rými, en þaðan er fallegt útsýni til sjávarútsýni. Eldhúsið er í lokuðu rými með litlum borðkrók. Innréttingin er hvít með góðu skápaplássi og gráum kvartsstein á borðum.

Samtals eru tvö góð svefnherbergi og eitt baðherbergi sem er flísalagt í hólf og gólf.

Nánari upplýsingar um eignina má nálgast á fasteignavf Vísis.

