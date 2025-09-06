Pamela slær á sögusagnirnar Jón Þór Stefánsson skrifar 6. september 2025 19:07 „Það er ekki verið að spila neina kjánalega leiki. Mér er alvara,“ sagði Pamela Anderson. EPA Leikkonan Pamela Anderson gefur lítið fyrir orðróma þess efnis að samband hennar og leikarans Liam Neeson sé eða hafi verið kynningarbrella. Þau tvö léku aðalhlutverkin í The Naked Gun , sem kom um út á dögunum, en í kringum frumsýningu myndarinnar byrjuðu fjölmiðlar vestanhafs að greina frá ástarsambandi þeirra. Sögusagnir um slíkt jukust ansi mikið þegar Anderson smellti kossi á kinn Neeson. Orðrómur hefur þó gengið samhliða þessum fréttum þess efnis að samband þeirra sé ekki raunverulegt heldur kynningarbrella fyrir kvikmyndina. Anderson hlaut verðlaun á kvikmyndahátíð í Deauville í Frakklandi í gær og í þakkarræðu sinni virtist hún skjóta þennan orðróm niður. „Ég mun aldrei fóðra kynningarbellur,“ sagði Anderson og brosti framan í áhorfendur. „Slíkt væri dauðadómur. Ég lifi fyrir það að vera ósvikin. Ég er hjátrúarfull þegar kemur að ást. Ég er ekki opin fyrir því að deila svo sem snefli af mínum ástarmálum. Eins og þið sjáið eru þau byggð upp og brotin niður á dögum, vikum og mánuðum í dómhörðu fjölmiðlaumhverfi sem brýtur niður á skammri stundu,“ sagði hún. „Það er ekki verið að spila neina kjánalega leiki. Mér er alvara.“ Hollywood Bandaríkin Bíó og sjónvarp Ástin og lífið Mest lesið Allt ætlaði um koll að keyra í Borgarleikhúsinu Lífið Tók sex ólíka stera fyrir hjartastoppið: „Þannig ég segi nei við sterum“ Lífið Segir Candy hafa séð að faðir hans væri „skrímsli“ á undan öðrum Lífið Fréttatía vikunnar: Friðlýsing, frumsýning og handtaka Lífið Glæsibústaðir yfir hundrað milljónum Lífið Pamela slær á sögusagnirnar Lífið Nýupptekið grænmeti á Flúðum í dag og opnar garðyrkjustöðvar Lífið Hleypur 110 kílómetra á dag til að setja heimsmet Lífið Balta bregst bogalistin Gagnrýni Glæsihöll Livar og Sverris á Arnarnesi til sölu Lífið Fleiri fréttir Pamela slær á sögusagnirnar Nýupptekið grænmeti á Flúðum í dag og opnar garðyrkjustöðvar Haustbingó í beinni á sunnudag Fréttatía vikunnar: Friðlýsing, frumsýning og handtaka Allt ætlaði um koll að keyra í Borgarleikhúsinu Hleypur 110 kílómetra á dag til að setja heimsmet Tók sex ólíka stera fyrir hjartastoppið: „Þannig ég segi nei við sterum“ Glæsihöll Livar og Sverris á Arnarnesi til sölu Eldgos og elskhugar á frumsýningu Eldanna Segir Candy hafa séð að faðir hans væri „skrímsli“ á undan öðrum Glæsibústaðir yfir hundrað milljónum Yfir sig ástfangin og býr bæði á Spáni og Íslandi Friðrik Þór og Guðrún selja 225 milljón króna parhús í Hlíðunum „Stolt af því að hafa ekki gefist upp á sjálfri mér“ Enn ástfangnari að sjá maka sinn í foreldrahlutverkinu „Klárari, sætari og skemmtilegri með aldrinum“ Mömmupasta að hætti Lindu Ben Tökur á Disneymynd, óttalaus rotta eða eru allir vinir í Vesturbænum? Skvísur landsins skáluðu í miðborginni Vildi frekar hafa David Hasselhoff uppá vegg en Jón Ólafs „Pabbi hélt alltaf að þú værir kunta, takk fyrir að sanna það“ Gengu um rústir ratsjárstöðvar og klifu fáfarnasta fjall Hornstranda Kaupir fjórða húsið við sömu götu Tælenskar salatvefjur í anda Cheesecake Factory Íslenskur Hollywood-leikari selur íbúð í Seljahverfinu Hætta með Þarf alltaf að vera grín? af persónulegum ástæðum Íbúð í Vesturbænum með mikinn karakter Hrósar eiginkonu Bruce Willis fyrir umönnun leikarans Kristján Einar leitar sér aðstoðar Yngsti Íslendingurinn frá upphafi sem safnar skákstigum Sjá meira