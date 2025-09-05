Læknir, sem hefur sérhæft sig í málefnum offitu segir afleiðingarnar af notkun ólöglegra þyngdarstjórnunarlyfja geta verið gríðarlegar. Borið hefur á því að fólk taki sig saman og deili lyfseðli. Hún segir ekki hægt að réttlæta slíka notkun. Fjallað verður um málið í kvöldfréttum.
Heilbrigðisráðherra hefur til skoðunar að efla geðheilbrigðisþjónustu á Austurlandi eftir röð áfalla þar. Hrundið verður af stað rannsókn á sjálfsvígum á landinu öllu, tuttugu og fimm ár aftur í tímann, og kannað hvort rauðan þráð megi finna.
Framkvæmdastjóri Samtaka verslunar og þjónustu telur Evrópusambandið seilast langt yfir valdsvið sitt með því að krefjast þess að flokkunarleiðbeiningar á plastvörum verði á íslensku.
Við hittum á ungan mann sem ætlar að slá met þegar hann hleypur 1400 kílómetra leið hringinn í kring um Ísland, og við verðum í beinni útsendingu frá Borgarleikhúsinu en leikhúsvetrinum verður hrundið af stað í kvöld.
Íslenska karlalandsliðið mætir Aserbaídsjan í undankeppni HM á Laugardalsvelli í kvöld. Sportið verður í beinni af vellinum.
