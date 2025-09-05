Tónlist

Ein­vala­lið kemur fram á Karlsvöku

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Karl Sighvatsson lést langt fyrir aldur fram í bílslysi á leið frá Þorlákshöfn til Reykjavíkur.

Minningarhátíðin Karlsvaka verður haldin í Þorlákskirkju sunnudaginn 7. september í tilefni af 75 ára fæðingarafmæli tónlistarmannsins Karls Sighvatssonar sem lést langt fyrir aldur fram 1991. Fjölmargir frábærir tónlistarmenn koma fram á hátíðinni.

Þetta verður í fjórða skipti sem Karlsvaka fer fram en vettvangur vökunnar í þetta sinn er Þorlákskirkja. Þaðan var Karl að koma eftir að hafa leikið á orgelið í hinsta sinn þegar hann lést í bílslysi á Hellisheiði á leið til Reykjavíkur sumarið 1991.

Fram koma á Karlsvöku: Ungi Hammond-orgelleikarinn Tómas Jónsson sem er jafnframt tónlistarstjóri og hefur verið líkt við Karl; söngkonurnar Lay, Low, Kristjana Stefánsdóttir og Emilía Hugrún; bassaleikarinn Guðni Finnsson; trommuleikarinn Arnar Gíslason; gítarleikarinn Valbjörn Lilliendahl og Jakob Frímann Magnússon verður kynnir.

Að afloknum tónleikunum býður sveitarstjórn Õlfuss til móttöku í Félagsheimili Þorlákshafnar. Frítt er á tónleikana en Þorlákskirkja rúmar um 200 manns og eru allir miðar því farnir.

Markaði djúp spor í íslenska tónlistarsögu

Karl var fæddur þann 8. september 1950 en féll frá langt fyrir aldur fram í bílslysi á Hellisheiði árið 1991. Karl er þekktasti Hammond-orgelleikari íslenskrar tónlistarsögu og var meðlimur í fjölmörgum hljómsveitum, þar á meðal Flowers, Trúbrot og Þursaflokknum.

Karl markaði ekki aðeins djúp spor í rokk- og poppsögu landsins. Hann fór til orgelnáms í Vín og Salzburg í Austurríki, nam tónsmíðar í Boston og var organisti við kirkjur í Neskaupsstað, Bolungarvík og um tíma við fimm kirkjur í Ölfusi. 

Einnig kom hann að tónlistarkennslu og kórastarfi, stýrði Kirkjukór Hveragerðis og Kotstrandarsóknar og Söngfélagi Þorlákshafnar.

