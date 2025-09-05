Athafnamaðurinn Reynir Bergmann Reynisson segir steranotkun ástæðuna fyrir því að hann fékk hjartastopp í lok síðasta mánaðar. Til að geta lyft þyngri lóðum hafi hann notað sex ólíkar tegundir stera og skjaldkirtilshormónið T3.
„Í nótt kom upp sú lífsreynsla sem mig langar ekki að upplifa nokkurn tímann aftur, ástkæri orkumikli og duglegi pabbinn á heimilinu, Reynir Bergmann Reynisson, varð fyrir hjartastoppi í nótt og var fluttur á gjörgæslu og liggur þar þungt haldinn,“ skrifaði Sólveig Ýr Sigurjónsdóttir Saithong, eiginkona Reynis, á samfélagsmiðlum 25. ágúst síðastliðinn.
Reynir var fluttur yfir á hjartadeild og var, að sögn eiginkonunnar, strax farinn að reyta af sér brandarana og ganga með stuðningi tveimur dögum eftir hjartastoppið. Sólveig tók sömuleiðis sérstaklega fram, vegna sögusagna og spurninga, að hann hefði „alls ekki“ fallið í edrúmennskunni.
„Magnaður þessi ást, þrátt fyrir erfiðleika, sorg og endalaust af tárum þá kom gleðin upp og húmorinn hans og hann fór jú strax að atast aðeins hjúkkunum þegar við mæðgur vorum búnar að vera hjá honum góða stund,“ sagði hún jafnframt um Reyni.
Reynir liggur enn inni en er orðinn sprækari og heldur fylgjendum sínum á Snapchat vel upplýstum um stöðu mála. Í gærnótt birti hann langa Snapchat-sögu um ástæðuna fyrir hjartastoppinu undir yfirskriftinni „Sterar drepa sama hvað þú [segir]“.
„Ég get alveg sagt ykkur af hverju þetta gerðist,“ sagði Snapparinn með „99 prósent“ vissu. „Ég lifi mjög heilbrigðu lífi, drekk ekki, reyki ekki eða jú veipa, ekki í neyslu eða neitt svona kjaftæði.“
„Ég var með markmið að ná 110 kílóum í bekk, svo náði ég því og ætlaði að ná 120 kílóum í bekk og 22 kílóum í sitt hvorum handlóðunum. Þannig ég fór að nota testósterón, trenbolone, masteron, ég fór að nota HGH, anadról, T3 - æðavíkkandi og svo fór ég að nota clenbúteról,“ sagði Reynir um steranotkun sína.
Þessi sjö efni hafi, „væntanlega, eins og læknirinn sagði, 98 prósent fokkað mér upp,“ sagði hann.
„Þannig ég segi nei við sterum, framvegis ætla ég bara að vera að pumpa stöngina, halda mér hlaupandi, grönnum og fínum,“ sagði Reynir.
Reynir rak vinsæla veitingastaðinn Vefjuna í nokkur en seldi hann árið 2023 og er í dag með ferðaskrifstofuna Premier Trips sem fer með fólk í ferðir á enska boltann.
