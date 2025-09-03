Hlynur Sigurðsson, bifvélavirki og barnastjarna, og eiginkona hans Kelsey Howell hafa sett íbúð sína við Kambasel í Breiðholti á sölu. Eignin er 107 fermetrar að stærð, þar af 26 fermetra bílskúr. Ásett verð er 72,9 milljónir.
Hlynur fór með hlutverk Bamm-Bamm í stórmyndinni The Flintstones árið 1994 sem Steven Spielberg framleiddi. Hlynur og tvíburabróðir hans Marinó skiptu hlutverkinu á milli sín og léku á hvíta tjaldinu með Hollywood-leikurum á borð við John Goodman, Rick Moranis, Jay Leno, Rosie O'Donnell, Halle Berry og Elizabeth Taylor.
Bræðurnir ákváðu báðir að hætta á toppnum aðeins sex ára gamlir og sögðu skilið við leiklistarferilinn.
Umrædd íbúð Hlyns og Kelsey er á jarðhæð með sérinngangi. Eignin hefur verið mikið endurnýjuð á síðustu árum og skiptist í forstofu, stofu, borðstofu og eldhús, tvö svefnherbergi, þvottahús og baðherbergi. Úr stofu er útgengt á stóra verönd sem snýr í suðvestur.
Í eldhúsi er nýleg svört U-laga innrétting með gott skápapláss og borðkrók.
