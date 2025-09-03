Við Kvisthaga í Vestubæ Reykjavíkur er að finna rúmgóða og bjarta íbúð á annarri hæð í snyrtilegu fjórbýlishúsi sem var byggt árið 1952. Eignin hefur verið mikið endurnýjuð undanfarin ár á vandaðan máta. Ásett verð er 124,9 milljónir.
Íbúðin er 120 fermetrar, þar af 30 fermetra bílskúr sem hefur verið breytt í bjarta og vel skipulagða stúdíóíbúð.
Hjarta íbúðarinnar er opið rými þar sem stofa, borðstofa og eldhús flæða saman með ljósu parketi sem skapar hlýlegt yfirbragð. Þaðan er gengið út á suðursvalir sem stækka rýmið enn frekar.
Hvítmálaðir veggir mynda fallegan bakgrunn fyrir litrík húsgögn og listaverk. Við borðstofuborðið má sjá hönnunarstóla í mismunandi stíl, þar á meðal rauðan Eames-stól með stálfótum, sem gefur rýminu sterkan karakter í bland við stórt og áhrifaríkt listaverk í gulum og grænum tónum.
Eldhúsið er prýtt nýlegri innréttingu í hvítum og dökkgráum lit með steinplötu á borðum.
Baðherbergið er flísalagt hólf í gólf með klassískum hvítum Subway-flísum sem gefa heildarmyndinni tímalausan og stílhreinan karakter.
Í íbúðinni eru tvö svefnherbergi og sameiginlegt þvottahús í kjallara.
