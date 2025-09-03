Tælenskar salatvefjur í anda Cheesecake Factory

Thai kjúklinga salatvefjur með kókósnúðlum og fersku grænmeti eru einn af vinsælustu réttum hins margrómaða veitingastaðar Cheesecake Factory í Bandaríkjunum. Staðurinn er þekktur fyrir fjölbreyttan matseðil og ríkulega skammta.
Rétturinn samanstendur af satay kjúklingi, hnetusósu, kókos-karrínúðlum og fersku grænmeti og er tilvalinn sem léttur forréttur eða sem aðalréttur í matarboðið.
Satay kjúklingur
Baunaspírur
Kókosnúðlur
Thai agúrkur
Tamarind sósa
Hnetusmjörsósa
Sæt chilísósa
Hráefni sett til hliðar í sér skálar:
Setjið hráefni í skálar eða á stóran platta: kjúkling, kókosnúðlur, baunaspírur, Thai-agúrkur, kálblöð og sósur. Raðið öllum hráefnum þannig að hver og einn geti útbúið sína eigin vefju eftir smekk.