Lífið

Yngsti Ís­lendingurinn frá upp­hafi sem safnar skákstigum

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Helgi Fannar einbeittur að tefla við mun eldri keppanda.
Helgi Fannar einbeittur að tefla við mun eldri keppanda. Skak.is

Þrátt fyrir að vera aðeins sjö ára er Helgi Fannar Óðinsson þegar byrjaður að sanka að sér alþjóðlegum skákstigum. Talið er að hann sé yngsti Íslendingurinn frá upphafi sem fær skákstig en Helgi hefur verið duglegur að mæta á mót og keppa við eldri skákmenn.

Fréttavefur Skáksambandsins fjallaði um ný alþjóðleg skákstig FIDE á mánudag en Vignir Vatnar Stefánsson er áfram stigahæstur karla með 2512 stig, skammt á eftir honum er Héðinn Steingrímsson með 2502 stig og stigahæst kvenna er Olga Prudnykova með 2271 stig.

Þrír nýir koma inn á list eftir góðan árangur í Sumarsyrpu Taflfélags Reykjavíkur. Hinn tólf ára Anh Hai Tran er búinn að mæta á nánast öll skákmót í sumar og kemur inn á listann með 1692 stig, Likhithasri Sathiyaraj er með 1467 stig en hinn sjö ára Helgi Fannar Óðinsson kemur inn á lista með 1569 stig.

Fréttastofa bjallaði í Björn Ívar Karlsson, skólastjóra Skákskóla Íslands, til að forvitnast út í skákmanninn unga og hvort hann sé yngsti Íslendingurinn frá upphafi sem kemst á lista FIDE.

Of snemmt að spá um framtíðina

„Við vorum að grúska í tölfræðinni og við sáum ekki betur en að þetta sé yngsti Íslendingurinn frá upphafi sem fær skákstig,“ segir Björn Ívar um Helga Fannar.

Björn fletti því upp til gamans hvenær Helgi byrjaði að æfa skák og sá ekki betur en að Helgi hefði byrjaði í vetur hjá Taflfélagi Reykjavíkur.

Tveir ungir að tefla, annar í Arsenal-búning, hinn í Liverpool-treyju.

„Hann er búinn að vera duglegur að sækja mót og tefla líka við fullorðna og æfa sig þannig. Það er kannski það sem hefur skilað þessu,“ segir Björn.

„Það er mjög öflugt barna- og ungmennastarf og mikið af mótum í boði fyrir krakkanna þar sem þau geta verið að tefla svokallaðar kappskákir sem geta aflað þeim þessara skákstiga. Þannig það eru fleiri möguleikar núna til að fá stig en voru.“

Er þetta nýr Vignir Vatnar í smíðum?

„Ég myndi segja að það sé of snemmt að segja en kannski næsta árið segir til um það hvað hann getur náð langt. En vissulega mjög spennandi að sjá þetta hjá svona ungum skákmanni,“ segir Björn.

Skák Börn og uppeldi Krakkar


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.