Yngsti Íslendingurinn frá upphafi sem safnar skákstigum Magnús Jochum Pálsson skrifar 3. september 2025 12:33 Helgi Fannar einbeittur að tefla við mun eldri keppanda. Skak.is Þrátt fyrir að vera aðeins sjö ára er Helgi Fannar Óðinsson þegar byrjaður að sanka að sér alþjóðlegum skákstigum. Talið er að hann sé yngsti Íslendingurinn frá upphafi sem fær skákstig en Helgi hefur verið duglegur að mæta á mót og keppa við eldri skákmenn. Fréttavefur Skáksambandsins fjallaði um ný alþjóðleg skákstig FIDE á mánudag en Vignir Vatnar Stefánsson er áfram stigahæstur karla með 2512 stig, skammt á eftir honum er Héðinn Steingrímsson með 2502 stig og stigahæst kvenna er Olga Prudnykova með 2271 stig. Þrír nýir koma inn á list eftir góðan árangur í Sumarsyrpu Taflfélags Reykjavíkur. Hinn tólf ára Anh Hai Tran er búinn að mæta á nánast öll skákmót í sumar og kemur inn á listann með 1692 stig, Likhithasri Sathiyaraj er með 1467 stig en hinn sjö ára Helgi Fannar Óðinsson kemur inn á lista með 1569 stig. Fréttastofa bjallaði í Björn Ívar Karlsson, skólastjóra Skákskóla Íslands, til að forvitnast út í skákmanninn unga og hvort hann sé yngsti Íslendingurinn frá upphafi sem kemst á lista FIDE. Of snemmt að spá um framtíðina „Við vorum að grúska í tölfræðinni og við sáum ekki betur en að þetta sé yngsti Íslendingurinn frá upphafi sem fær skákstig,“ segir Björn Ívar um Helga Fannar. Björn fletti því upp til gamans hvenær Helgi byrjaði að æfa skák og sá ekki betur en að Helgi hefði byrjaði í vetur hjá Taflfélagi Reykjavíkur. Tveir ungir að tefla, annar í Arsenal-búning, hinn í Liverpool-treyju. „Hann er búinn að vera duglegur að sækja mót og tefla líka við fullorðna og æfa sig þannig. Það er kannski það sem hefur skilað þessu,“ segir Björn. „Það er mjög öflugt barna- og ungmennastarf og mikið af mótum í boði fyrir krakkanna þar sem þau geta verið að tefla svokallaðar kappskákir sem geta aflað þeim þessara skákstiga. Þannig það eru fleiri möguleikar núna til að fá stig en voru.“ Er þetta nýr Vignir Vatnar í smíðum? „Ég myndi segja að það sé of snemmt að segja en kannski næsta árið segir til um það hvað hann getur náð langt. En vissulega mjög spennandi að sjá þetta hjá svona ungum skákmanni,“ segir Björn. Skák Börn og uppeldi Krakkar Mest lesið Svona færðu fullnægingu án handa Lífið Nældi sér í einn umdeildan Lífið Þjóðbúningurinn aðal skvísuflíkin í dag Tíska og hönnun Frumsýning á Vísi: Fyrsta lag Valdimars í sjö ár og liðsmenn eru Bieber ævinlega þakklátir Tónlist Fjarsambandinu loksins lokið Tónlist Yngsti Íslendingurinn frá upphafi sem safnar skákstigum Lífið Er hægt að komast yfir framhjáhald? Lífið Aðalfyrirsæta í herferð 66°Norður 99 ára gömul Tíska og hönnun Huggulegustu hommar landsins kaupa heillandi hæð Lífið Barðist við tárin yfir fimmtán mínútna lófataki Bíó og sjónvarp Fleiri fréttir Kristján Einar leitar sér aðstoðar Yngsti Íslendingurinn frá upphafi sem safnar skákstigum Nældi sér í einn umdeildan Er hægt að komast yfir framhjáhald? Cardi B sýknuð af kröfu um líkamsárás á öryggisvörð Svona færðu fullnægingu án handa Huggulegustu hommar landsins kaupa heillandi hæð Súrsætir matcha-bitar úr smiðju danska sjarmatröllsins Skein jafn skært og demantshringurinn í Feneyjum Framsóknarprins fékk formannsnafn Sylvía Hall og Viddi Sig trúlofuð Pattra og Birgitta Líf með keppnisskapið og lúkkið upp á tíu „Og Rakel er á lausu!“ Mýtur um fjármál: Hræddur við YOLO-viðhorf Íslendinga Graham Greene er látinn Erfitt að geta ekki rætt meðgönguna við móður sína „Guð og karlmenn elska mig“ Júlíana Sara tekur við af Ásu Ninnu í Bakaríinu Hárprúður Eiður heillar Dúndurgóður hverdsdagsréttur Kóngurinn með kveðju til Íslendinga Lára og lyfjaprinsinn gáfu dótturinni nafn Afmælisdagurinn bara „venjulegur dagur“ og á ekki von á gjöfum Áralangt stofufangelsi, umdeild ákæra og játning í skiptum fyrir frelsi Frosti og Helga Gabríela flytja innan hverfis Helgi í Góu minnist Pattýjar og ljóstrar upp um fjölskylduleyndarmál Hugrún kveður Reykjavík síðdegis Sagði nei takk við Durex en já við Netflix Hljóp annað maraþon á tánum og minntist Bríetar Irmu Stjörnulífið: „Hógværasti maður á jörðinni“ Sjá meira