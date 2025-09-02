Lífið

„Núna er þetta bara blautbolakeppni“

Magnús Jochum Pálsson og Oddur Ævar Gunnarsson skrifa
Það er svo gaman að hlaupa.
Það er svo gaman að hlaupa. Vísir/Lýður

Árlegt freyðivínshlaup í Elliðarárdalnum fór fram í gærkvöldi en þar klæðast keppendur sumarkjólum og dreypa á víni á milli þess sem þeir hlaupa fimm kílómetra leið.

Oddur Ævar Gunnarsson, fréttamaður Sýnar, kíkti í Elliðaárdalinn og ræddi við tvo skipuleggjendur hlaupsins.

Það er ekki vatn að sjá hérna, við viljum ekki sjá það, hér er einungis freyðivín og dúndrandi stemming. En segið mér stelpur, hvað er að gerast hérna?

„Það er sumarkjóla- og freyðivínshlaupið í geggjuðu veðri,“ sagði Rakel Jóhannsdóttir, annar skipuleggjanda hlaupsins.

Það er enginn hérna að láta rigninguna á sig fá?

„Alls ekki, þetta er bara betra,“ segir Birna Jónsdóttir.

„Upphaflega nafnið átti að vera Bubbles and boobies þannig að núna er þetta bara blautbolakeppni,“ sagði Rakel.

Skipuleggjendurnir og nágrannarnir Rakel Jóhannsdóttir og Birna Jónsdóttir voru í stíl og í stuði.Vísir/Lýður

Hér eru einungis karlmenn að skenkja, hvernig kom þetta til?

„Við erum nágrannakonur og okkur vantaði eitthvað skemmtilegt í hverfið okkar, ákváðum að smala saman konum og þetta varð miklu stærra en við áttum von á,“ sagði Birna.

Það var margt um manninn í freyðivínshlaupinuVísir/Lýður

Hvers vegna freyðivín og sumarkjólar?

„Bara gott kombó,“ sagði Rakel.

„Og alltaf gott veður í Árbænum líka. Það er bara þannig,“ bætti Birna við.

Það var mikil stemming hjá stelpunum.Vísir/Lýður

Þetta er fimm kílómetra leið en mér heyrist konurnar ekki mikið vera að spá í þessu hlaupi.

„Þetta er aðeins of langt sko,“ sagði Rakel.

„Nei, þetta er ekkert of langt. Þetta er eiginlega skrúðganga fyrir suma og svo eru aðrir að keppa. Hún kom hjólandi sko,“ sagði Birna.

Nína Dögg og Rakel Garðars með hressum og kátum stelpum.Vísir/Lýður
Sjö hressar og sumarlegar.Vísir/Lýður

Hvernig var að hlaupa þessa leið?

„Þetta var ekkert mál,“ sagði Birna.

Og hvað ætlið þið að vera hérna lengi?

„Bara smá stund í viðbót,“ sagði Rakel.

„Og svo ætlum við að fara niður í Elliðaárstöð og enda í mathöll Höfða. Og Rakel er á lausu!“ bætti Birna við.

