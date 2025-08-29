Saksóknari fer fram á að þremenningarnir sem ákærðir eru fyrir manndráp í Gufunesmálinu svokallaða fái minnst 16 ára fangelsisdóm. Þeir fara hins vegar allir fram á sýknu af ákæru um manndráp. Þar af hafnar einn þeirra öllum ákæruliðum. Við sjáum myndir frá lokadegi aðalmeðferðar í héraðsdómi Suðurlands og förum yfir málið í beinni.
Vinnslustöðin í Vestmannaeyjum sagði upp fimmtíu manns í dag og lokaði fiskvinnslunni Leo Seafood. Við heyrum í framkvæmdastjóranum sem segir hækkun veiðigjalda valda kreppuástandi á landsbyggðinni.
Þá heyrum við í föður átta ára drengs sem lést í skotárásinni í Minneapolis. Enn og aftur er kallað eftir hertri vopnalöggjöf í Bandaríkjunum. Auk þess kíkjum við á Hótel Sögu sem er nú er skóli, sjáum myndir frá hóteli sem er að rísa inni í fjalli og verðum í beinni frá stórskemmtilegri búningahátíð í Hafnarfirði.