Saga og Steindi í nýrri gamanþáttaröð

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Saga Garðars og Steindi Jr. munu leika þau Karen og Halla í þáttunum Hot Stuff.
Saga Garðars­dótt­ir og Steinþór Hró­ar Steinþórs­son, betur þekktur sem Steindi Jr., munu fara með aðal­hlut­verk í nýrri gamanþáttaröð sem íslenska framleiðslufyrirtækið Glassriver vinnur að í samstarfi við rúmenska fyrirtækið Idea Film.

Þáttaröðin mun heita Ljúfa Líf, eða Hot Stuff á ensku, samkvæmt tilkynningu frá Glass River og er gam­anþáttaröð sem ger­ist árið 1979 og fjallar um hóp Íslendinga sem fara í frí til Spánar. 

Saga og Steindi leikar aðalpersónurnar Karenu og Halla en þættirnir eru sagðir blanda saman húmor, rómantík og skarpri samfélagsádeilu og tækla þemu á borð við kynjajafnrétti, neysluhyggju og útlendingaandúð. Saga og Steindi hafa áður leikið náið saman í grínþáttunum Draumahöllinni.

Ragnar Bragason, sem er þekktur fyrir Foreldra, Vakta-seríurnar og Málmhaus, er höfundur þáttanna og skrifar handrit þeirra með Snjólaugu Lúðvíksdóttur, sem skrifaði handrit grínmyndarinnar Saumaklúbbsins og aðra seríu glæpaþátta Stellu Blómkvist.

Þáttaröðin er framleidd fyrir Sýn og hefur kvikmyndastúdíóið Oble keypt réttinn að alþjóðlegri dreifingu hennar.

