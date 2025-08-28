Saga og Steindi í nýrri gamanþáttaröð

Saga Garðarsdóttir og Steinþór Hróar Steinþórsson, betur þekktur sem Steindi Jr., munu fara með aðalhlutverk í nýrri gamanþáttaröð sem íslenska framleiðslufyrirtækið Glassriver vinnur að í samstarfi við rúmenska fyrirtækið Idea Film.
Þáttaröðin mun heita Ljúfa Líf, eða Hot Stuff á ensku, samkvæmt tilkynningu frá Glass River og er gamanþáttaröð sem gerist árið 1979 og fjallar um hóp Íslendinga sem fara í frí til Spánar.
Saga og Steindi leikar aðalpersónurnar Karenu og Halla en þættirnir eru sagðir blanda saman húmor, rómantík og skarpri samfélagsádeilu og tækla þemu á borð við kynjajafnrétti, neysluhyggju og útlendingaandúð. Saga og Steindi hafa áður leikið náið saman í grínþáttunum Draumahöllinni.
Valin atriði úr Draumahöllinni má sjá á sjónvarpsvef Vísis, hér að neðan.
Ragnar Bragason, sem er þekktur fyrir Foreldra, Vakta-seríurnar og Málmhaus, er höfundur þáttanna og skrifar handrit þeirra með Snjólaugu Lúðvíksdóttur, sem skrifaði handrit grínmyndarinnar Saumaklúbbsins og aðra seríu glæpaþátta Stellu Blómkvist.
Þáttaröðin er framleidd fyrir Sýn og hefur kvikmyndastúdíóið Oble keypt réttinn að alþjóðlegri dreifingu hennar.
Þættirnir Draumahöllin hófu göngu sína á Stöð 2 þann 27. desember. Um er að ræða sex þátta seríu úr smiðju Sögu Garðarsdóttur, Steinþórs Hróars Steinþórssonar, Steinda Jr. og Magnúsar Leifssonar, sem jafnframt leikstýrir þáttunum.
Grínistarnir Steindi jr og Saga Garðars munu rifja upp gamla takta í sketsaseríunni Draumahöllinni sem verður á dagskrá Stöðvar 2 í desember og janúar. Steindi segist himinlifandi með að komast loksins aftur í að gera sketsaþætti eftir nokkurra ára hlé þó Draumahöllin verði enginn hefðbundinn sketsaþáttur.