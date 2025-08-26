Lífið

Taylor Swift trú­lofuð

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Kelce spilar bandarískan fótbolta með liðinu Kansas Chiefs.
Kelce spilar bandarískan fótbolta með liðinu Kansas Chiefs. Getty

Poppsöngkonan Taylor Swift er trúlofuð íþróttamanninum Travis Kelce.

„Enskukennarinn þinn og íþróttakennarinn þinn eru að fara gifta sig,“ skrifa þau undir mynd í sameiginlegri færslu á Instagram síðdegis í dag.

Á ljósmyndunum sem parið birti má sjá Kelce fara niður á skeljarnar. Þá er mynd af gríðarstórum demantshring sem prýðir nú fingur söngkonunnar og parið faðmast í fallegum garði.

Swift og Kelce byrjuðu að stinga saman nefjum sumarið 2023 og hefur TMZ eftir heimildum að Kelce hafi beðið föður Swift um hönd hennar í desember það sama ár. Swift hefur ítrekað sést á fótboltaleikjum unnustans og hann sömuleiðis á tónleikum stjörnunnar.

Hollywood Tónlist Bandaríkin


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.