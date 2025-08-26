Poppsöngkonan Taylor Swift er trúlofuð íþróttamanninum Travis Kelce.
„Enskukennarinn þinn og íþróttakennarinn þinn eru að fara gifta sig,“ skrifa þau undir mynd í sameiginlegri færslu á Instagram síðdegis í dag.
Á ljósmyndunum sem parið birti má sjá Kelce fara niður á skeljarnar. Þá er mynd af gríðarstórum demantshring sem prýðir nú fingur söngkonunnar og parið faðmast í fallegum garði.
Swift og Kelce byrjuðu að stinga saman nefjum sumarið 2023 og hefur TMZ eftir heimildum að Kelce hafi beðið föður Swift um hönd hennar í desember það sama ár. Swift hefur ítrekað sést á fótboltaleikjum unnustans og hann sömuleiðis á tónleikum stjörnunnar.