„Dagurinn hefði ekki getað verið betri,“ segir tónlistarmaðurinn Daníel Óliver Nyback sem gekk að eiga sinn heittelskaða Daniel Mattias Nyback um helgina í hundrað manna teiti í sænskum kastala. Blaðamaður ræddi við Daníel Óliver um stóra daginn.
Daníel og Daníel eru búnir að vera saman í næstum fjórtán ár og eiga rætur bæði á Íslandi og í Svíþjóð.
Hvenær og hvernig trúlofuðust þið?
Við trúlofuðumst í september 2023 eftir loftbelgsferð. Ég skildi ekki alveg af hverju hann bauð mér í loftbelg þar sem ég er frekar lofthræddur en þegar við lentum þá kom boðorð.
Hann var svo stressaður að hann eiginlega henti hringnum í mig þegar hann spurði.
Hvað voruð þið búin að vera lengi að skipuleggja stóra daginn?
Við byrjuðum að plana fyrir um það bil ári.
Þegar við ákváðum að hafa brúðkaupið í Svíþjóð fengum ráð um að fá hjálp frá brúðkaupsskipuleggjanda (e. wedding planner) til að skipuleggja svona stórt brúðkaup þar sem fólk væri að koma frá mismunandi löndum og það var án efa besta ákvörðunin.
Hvernig var brúðkaupsdagurinn?
Dagurinn var frábær. Þetta var helgarbúðkaup svo gestirnir voru búnir að hittast og spjalla kvöldið áður þannig stemningin var bara góð. Allir peppaðir og dagurinn hefði ekki getað verið betri.
Voruð þið sammála í skipulaginu?
Já svona að mestu leyti.
Við tókum auðvitað nokkrar málamiðlanir en í grunninn vildum við að brúðkaupið myndi aðallega snúast um skemmtilega upplifun fyrir fólkið okkar og vini og við unnum allt út frá þeirri möntru.
View this post on Instagram A post shared by Caitlin Joyce (@caitlinjoycephotography)
A post shared by Caitlin Joyce (@caitlinjoycephotography)
Hvað fannst ykkur mikilvægast?
Það var mikilvægt fyrir okkur að vinir okkar frá hinum ýmsu tímabilum í lífinu og fjölskylda fengju að hittast og kynnast almennilega. Svo auðvitað að hafa gaman að þessu.
Hvaðan sóttuð þið innblástur?
Við ákváðum að hafa þetta þemabrúðkaup þar sem við vorum með þennan gamla kastala. Okkur fannst Gatsby þema skemmtilegt svo við og gestirnir gætum klætt okkur upp og fengið að upplifa hvernig það var að mæta í svona stórar veislur árið 1920.
Það var alveg truflað gaman.
View this post on Instagram A post shared by Daniel Oliver (@itsdanieloliver)
A post shared by Daniel Oliver (@itsdanieloliver)
Hvað stendur upp úr?
Öll ástin sem við fundum frá fólkinu okkar og vinum. Það var ógleymanlegt. Skemmtilegar ræður, falleg atriði, fyndin uppistönd, söngur, gleði og gaman.
Sáu einhverjir um veislustjórn og voru skemmtiatriði?
María systir mín og besta vinkona Nybacks voru veislustjórar. Svo fengum við frábæran kvartett til að spila í athöfninni og svo æðislegan DJ um kvöldið með gestasöngkonu sem kom öllum í stuð.
Var eitthvað sem kom ykkur á óvart?
Hvað við eigum marga ótrúlega, fyndna, hæfileikaríka og yndislega vini.
Hvað voru margir gestir?
100 manns.
Hvernig gekk að velja brúðkaupsfötin og hvaðan sóttirðu innblásturinn fyrir það?
Við vildum vera svipaðir en samt mismunandi svo við vorum báðir í smóking, hann í svörtum jakka og ég í hvítum.
Ertu með eitthvað gullið ráð fyrir verðandi hjón sem eru að skipuleggja brúðkaup?
Excel er vinur þinn og takið á móti allri hjálp sem þið getið fengið.
Ætlið þið í brúðkaupsferð?
Já, en það er ekkert ákveðið ennþá.