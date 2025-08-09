Pride and Progress: Advancing Equality Through Unity

As Iceland steps into Pride Month, Reykjavík bursts with colour and celebration. Pride is more than a moment of joy, it is a powerful reminder of our shared duty to uphold equality, protect human rights, and celebrate diversity. In a time when these rights face growing threats, Pride reaffirms the European Union’s steadfast commitment to non-discrimination and the democratic values that bind our societies together. Since the 1990s, Iceland has led by example, reflected in its top three ranking on ILGA-Europe’s Rainbow Map. Together, we honour progress and keep building inclusive, resilient, and just communities, where everyone can live freely, safely, and with pride.
For decades, the EU has placed equality, non-discrimination, and fundamental rights at the heart of its values, striving to create a more just and inclusive society. As such, the EU remains a global defender of the full and equal enjoyment of all human rights by LGBTQI+ persons. As part of this commitment, the European Commission launched the first-ever LGBTQI+ Equality Strategy in 2020, a landmark initiative marking a shift in how the EU supports LGBTQI+ communities. The strategy focused on combating hate speech through stronger legislation and increased funding for projects that amplify LGBTQI+ voices across countries.
In 2025, this strategy will be renewed with a sharper focus on addressing hate-motivated violence, including online, and banning harmful “conversion practices”. With this renewed framework, the EU reaffirms its dedication to building a true Union of Equality, where everyone can live freely, openly, and safely, regardless of who they are or whom they love. LGBTQI+ equality is being integrated into all policy areas, with particular attention to protecting the most vulnerable.
Pride Month is a time to celebrate progress, but also to recognise how far we still have to go. In the face of persistent threats to LGBTQI+ rights, we must remain vigilant, proactive, and united. Diversity strengthens democracy. Equality builds peace.
The EU’s ambition for a fairer future is also reflected in its 2020-2030 Strategy for the Rights of Persons with Disabilities. This framework paves the way for a barrier-free Europe where persons with disabilities can fully enjoy their rights and participate in society and the economy, regardless of sex, age, race, ethnicity, religion, or sexual orientation. It acknowledges the multifaceted risks faced by individuals who experience multiple forms of discrimination and acts to address those intersecting vulnerabilities.
Accessibility and inclusion remain top priorities. That is why, once again this year, the EU and its Member States are supporting Pride in Reykjavík through funding that ensures accessibility for all, including wheelchair access and sign-language interpretation. We are proud to maintain our partnership with Reykjavík Pride and to stand alongside this vital celebration of human rights and diversity.
Clara Ganslandt, EU Ambassador.
Brátt hefjast Hinsegin dagar, og þá skartar Reykjavík mikilli litadýrð. Hinsegin dagar tákna meira en gleðistund, þeir eru öflug áminning um sameiginlega skyldu okkar til að standa vörð um jafnrétti, vernda mannréttindi og að fagna fjölbreytileikanum. Á tímum mótlætis, þegar þeim réttindum sem hart hefur verið barist fyrir er ógnað, marka Hinsegin dagar þá staðföstu skuldbindingu Evrópusambandsins um jafnrétti og að standa vörð um lýðræðisgildin sem tengja samfélög okkar saman. Ísland hefur verið í fararbroddi í jafnréttismálum áratugum saman og er nú í þriðja efsta sæti Regnbogakorts ILGA-Europe Samtakanna, sem er stafrænn mælikvarði um stöðu lagalegra réttinda hinsegin fólks í Evrópu. Saman fögnum við þeim áfanga og framförum og höldum áfram að stuðla að réttlátum samfélögum, þar sem við getum öll lifað frjáls, í öryggi og með stolti.
Evrópusambandið hefur áratugum saman haft jafnrétti, bann á mismunun og mannréttindi að leiðarljósi. Það stendur stolt sem alþjóðlegur málsvari fyrir fullum og jöfnum mannréttindum hinsegin fólks og fyrir því að byggja upp réttlátara og opnara samfélag. Sem hluti af þessari skuldbindingu, þá gaf framkvæmdastjórn Evrópusambandsins út, árið 2020, sína fyrstu jafnréttisstefnu í málefnum hinsegin fólks, sem markaði þáttaskil hvernig sambandið styður við hinsegin samfélög. Sú stefna lagði áherslu á baráttuna gegn hatursorðræðu með strangari löggjöfum og aukinni fjármögnun til verkefna sem styðja við raddir hinsegin fólks, þvert á landamæri.
Í ár bætist við jafnréttisstefnuna enn skýrari áhersla á hvernig skal takast á við hatursorðræðu, einnig á netinu, og bann á skaðlegar bælingarmeðferðir. Í þessari nýju rammagerð stefnunnar, staðfestir Evrópusambandið skuldbindingu sína við að byggja upp Jafnréttissamband (e. Union of Equality), þar sem allir geta lifað við frelsi, opinberlega og óhultir, óháð því hverjir þeir eru eða hvern þeir elska. Jafnrétti fyrir hinsegin fólk er nú fléttað inn í allar stefnumótanir sambandsins og er sérstök áhersla á að vernda þá sem eru viðkvæmastir.
Hinsegin dagar er tækifæri til að fagna framförum, en líka til að gera sér grein fyrir hve langt er enn í land. Við þurfum að standa sterk saman andspænis þrálátum ógnum að réttindum hinsegin fólks. Fjölbreytileiki styrkir lýðræðið. Jafnrétti stuðlar að friði.
Sýn Evrópusambandsins um réttlátari framtíð endurspeglast einnig í stefnu þess um réttindi fatlaðs fólks sem sett var fyrir tímabilið 2020-2030. Sá stefnurammi ryður brautina fyrir hindranalausa Evrópu, þar sem fatlað fólk getur notið réttinda sinna að fullu og tekið virkan þátt í samfélaginu og efnahagslífinu, óháð kyni, aldri, kynþætti, uppruna, trúarbrögðum eða kynhneigð. Stefna þessi viðurkennir þær margþættu hættur sem einstaklingar verða fyrir þegar þeir lenda í margvíslegri mismunun, og grípur til aðgerða til að bregðast við þeim samtvinnuðu veikleikum.
Aðgengi og þátttaka allra eru áfram í forgangi. Þess vegna styður Evrópusambandið og aðildarríki þess áfram við Hinsegin daga, m.a. með fjármögnun aðgengispalls fyrir hjólastóla. Við erum stolt af samstarfi okkar við Hinsegin daga í Reykjavík og að fá tækifæri til að taka þátt í þessari mikilvægu hátíð mannréttinda og fjölbreytileika.
Höfundur er sendiherra Evrópusambandsins á Íslandi.
