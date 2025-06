Hélt við konu besta vinar síns

Þetta kemur fram í Billy Joel: And So It Goes, nýrri heimildamynd um söngvarann, sem var frumsýnd á Tribeca-kvikmyndahátíðinni á miðvikudag.

Þar er sagan rakin af því þegar Joel stofnaði hljómsveitina Attila með besta vini sínum, Jon Small, árið 1969 eftir að rokkhljómsveitin The Hassles leystist í sundur ári áður. Joel flutti í kjölfarið inn á heimili Small sem bjó þar með eiginkonu sinni, Elizabeth Weber og barni þeirra.

„Bill og ég eyddum miklum tíma saman,“ segir Elizabeth um samvistirnar í heimildamyndinni. Samband hennar og söngvarans hafi jafnt og þétt orðið nánara. Small hafi fattað að eitthvað væri á gangi milli konu sinnar og vinar og steig Billy þá fram og sagði: „Ég er ástfanginn af konunni þinni“.

Fékk svefnpillur frá systur sinni

„Þau áttu barn. Mér leið eins og hjónadjöfli,“ segir Joel um framhjáhaldið í heimildamyndinni. „Ég var bara ástfanginn af konu og var kýldur í nefnið sem ég átti skilið,“ segir hann jafnframt. Báðir hafi þeir verið í miklu uppnámi.

Framhjáhaldið markaði endalok Attila og vinskapar mannanna tveggja um hríð. Elizabeth fór frá Jon og Billy byrjaði að drekka ótæpilega. Fjórum árum seinna áttu þau Billy og Elizabeth eftir að endurnýja kynni sín, giftast og vera hjón frá 1973 til 1982.

„Ég átti engan samastað. Ég svaf í þvottahúsum og var svo þunglyndur að ég varð nánast sturlaður,“ segir Billy í heimildamyndinni. Svo langt niður fór hann að hann vildi ekki lifa lengur: „Svo ég hugsaði bara um að binda endi á þetta allt saman.“

Systir Billy, Judy Molinari, vann á þeim tíma sem sjúkraliði og gaf popparanum svefntöflur til þess að hjálpa honum að sofa betur.

„En Billy ákvað að taka þær allar... hann var í dái í marga marga daga,“ segir Judy í heimildamyndinni. „Ég heimsótti hann á spítalann og hann lá þarna hvítur sem lak. Ég hélt ég hefði drepið hann.“

Vinurinn bjargaði honum í seinna skiptið

Joel viðurkennir að hann hafi verið sérlega sjálfselskur á þessum tíma. Hann hafi vaknað á spítalanum og ákveðið að reyna aftur að taka eigið líf.

Að sögn Molinari hafi Joel drukkið Lemon Pledge-þvottaefni í næstu tilraun. Sá sem fór með söngvarann á spítalann hafi hins vegar verið Jon Small, svikni vinurinn.

„Jafnvel þó vinskapur okkar hafi verið að springa í loft upp bjargaði Jon lífi mínu,“ segir Joel í heimildamyndinni.

„Hann sagði aldrei neitt við mig, eina praktíska svarið sem ég get gefið sem skýringu á því hvers vegna Billy brást svona við var að hann elskaði mig svona mikið og það fór alveg með hann að hafa sært mig svona mikið. Á endanum fyrirgaf ég honum,“ segir Small.

Billy Joel lagðist tímabundið inn á spítala og segir þann tíma hafa breytt lífi sínu. Ári seinna, 1971, gaf hann út plötuna Cold Spring Harbor og tveimur árum seinna fór ferillinn á flug með Piano Man árið 1973.