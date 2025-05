Immigrant Women: Essential Workers, Rising Voices on Labor Day

This Labor Day, as we commemorate 50 years since Icelandic women walked out of their workplaces to demand equality, we also look forward with hope, courage, and unity.

To truly honor this legacy, we must widen the frame to include the immigrant women who now form an essential part of Iceland’s society and workforce.

Today, immigrants make up over 20% of Iceland’s population, the highest figure in the country’s history. Among them, immigrant women stand at the heart of the labor force, especially in healthcare, caregiving, hospitality, cleaning, and services. We are not on the margins; we are in the center of everyday Icelandic life.

We Are Not Temporary, We Are Foundational

We are the women caring for the elderly, assisting in hospitals, cleaning offices, teaching in preschools, serving meals, and building businesses. Our presence is constant. Our work is vital. And our stories are just as Icelandic as any others.

Yet, over 50% of foreign workers in Iceland are overqualified for the jobs they hold. Many of us arrive with degrees, training, and leadership experience, only to be told to start over. Still, we keep going not because it is easy, but because we believe in the shared future we are helping to shape.

We Are No Longer Hidden

Projects like Hidden People: Stories from Foreign Workers in Iceland have created space for our voices and stories to be heard. Behind every job title, there is a woman with a story, a family, and a dream. Our stories matter. And we’re telling them louder and prouder than ever before.

We are also organizing and building power. The nonprofit Her Voice (Hennar Rödd) has hosted conferences highlighting immigrant women’s contributions in healthcare and the arts. The Advancing Migrant Women initiative, led by Bifröst University, has created professional mentoring and training programs to strengthen women’s career paths. The IWEV Project, run by the University of Iceland, is researching employment-based violence and gender-based violence against immigrant women. And the Class in Politics initiative by the Icelandic Women’s Rights Association and W.O.M.E.N is equipping immigrant women to participate in civic and political life.

Additionally, the Academy for Women Entrepreneurs (AWE), a global program implemented in Iceland by the University of Iceland in collaboration with the American Embassy, FKA, and the Women of Multicultural Ethnicity Network,(W.O.M.E.N) supports women in developing their business ideas through education, mentorship, and networking. In its latest cohort, 24 business ideas from 33 women were selected, reflecting the program’s commitment to diversity and inclusion.

These are not isolated efforts. They are part of a broader shift, a rising movement rooted in dignity, justice, and mutual respect.We are rising. And we are not alone.

From Recognition to Representation

Too often, immigrant women are grouped into overly broad categories labeled as minorities, marginalized, or foreign. But we are mothers, workers, students, artists, and leaders. Our presence in Iceland is not marginal; it is essential. Recognition is not enough. It is time for representation, policy inclusion, and equal opportunity.

Let’s Walk Forward Together

On this Labor Day, let us celebrate not only the labor we can see but the resilience, creativity, and power of those who have worked in silence for far too long. Let us continue the legacy of the women who walked out fifty years ago, not by walking out, but by walking forward together.

A more inclusive and more unified Iceland is not just possible, it is already being built. And immigrant women are helping lead the way there.

About the Author:



Maru Alemán is a board member of the W.O.M.E.N in Iceland association (Samtök kvenna af erlendrum uppruna) and a feminist advocate. She works in the Hospitality Industry and actively supports grassroots and national initiatives that uplift immigrant voices and promote equality and inclusivity.







Innflytjendakonur: Ómissandi verkakonur, rísandi raddir á alþjóðlegum verkalýðsdegi

Þennan alþjóðlega verkalýðsdag, á sama tíma og við minnumst 50 ára afmælis þess að íslenskar konur gengu út af vinnustöðum sínum til að krefjast jafnréttis, horfum við einnig fram á veginn með von, hugrekki og samstöðu.

Til að heiðra þessa arfleifð af heilindum verðum við að víkka sjóndeildarhringinn og taka með í reikninginn þær innflytjendakonur sem nú eru ómissandi hluti af íslensku samfélagi og vinnumarkaði.

Í dag telja innflytjendur yfir 20% af íbúum Íslands, sem er hæsta hlutfall í sögunni. Meðal þeirra gegna innflytjendakonur lykilhlutverkum á vinnumarkaði, sérstaklega í heilbrigðisþjónustu, umönnun, ferðaþjónustu, þrifum og þjónustustörfum. Við erum ekki á jaðrinum við erum í miðju daglegs lífs á Íslandi.

Við erum ekki bráðabirgða, við erum undirstaðan

Við erum konurnar sem annast aldraða, aðstoða á sjúkrahúsum, þrífa skrifstofur, kenna í leikskólum, bera fram mat og byggja upp fyrirtæki. Vinna okkar er bráðnauðsynleg og sögur okkar eru jafn íslenskar og hverjar aðrar.

Þrátt fyrir þetta eru yfir 50% erlendra starfsmanna á Íslandiof hæfir fyrir þau störf sem þau gegna. Margar okkar koma hingað með háskólagráður, þjálfun og reynslu af leiðtogastörfum en fáum samt þau skilaboð að við þurfum að byrja upp á nýtt. Samt höldum við áfram, ekki vegna þess að það sé auðvelt, heldur vegna þess að við trúum á framtíðina sem við erum að byggja saman.

Við förum ekki lengur huldu höfði

Verkefni eins og Hidden People: Stories from Foreign Workers in Iceland hafa skapað vettvang fyrir raddir okkar og sögur (IWW, 2023). Á bak við sérhvern starfstitil er kona með sögu, fjölskyldu og draum. Sögur okkar skipta máli og við segjum þær hærra og stoltari en nokkru sinni fyrr.

Við erum líka markvisst að skipuleggja okkur og með frjálsum félagasamtökum eins og Hennar rödd (Her Voice) hafa verið haldnar ráðstefnur sem beina sjónum að framlagi innflytjendakvenna í heilbrigðiskerfinu og list. Advancing Migrant Women verkefnið, undir forystu Háskólans á Bifröst, hefur skapað faglega leiðsögn og þjálfun til að styrkja starfsferil kvenna. IWEV verkefnið, á vegum Háskóla Íslands, rannsakar ofboldi á vinnumarkaði og kynbundið ofbeldi gegn innflytjendakonum. Framtakið Class in Politicsá vegum Kvenréttindafélags Íslands og W.O.M.E.N samtakanna (Samtök kvenna af erlendum uppruna á Íslandi) býr innflytjendakonur undir þátttöku í borgaralegu- og stjórnmálalífi.

Auk þess má nefna Academy for Women Entrepreneurs (AWE) - alþjóðlegt verkefni innleitt á Íslandi í samstarfi við Háskóla Íslands, Bandaríska sendiráðið, FKA og W.O.M.E.N - sem veitir konum stuðning við að þróa viðskiptahugmyndir sínar með fræðslu, leiðsögn og tengslamyndun. Í nýjasta hópnum voru 24 viðskiptahugmyndir frá 33 konum valdar, sem endurspeglar skuldbindingu verkefnisins við fjölbreytileika og inngildingu.

Þetta eru ekki stök verkefni heldur hluti af víðtækari breytingu, vaxandi hreyfingu með rætur sínar í virðuleika, réttlæti og gagnkvæmri virðingu. Við erum rísandi.

Frá viðurkenningu til þátttöku

Of oft eru innflytjendakonur skikkaðar í víðtæka flokka líkt og minnihlutahópa, jaðarhópa eða útlendingahópa. En við erum mæður, starfsfólk, nemendur, listamenn og leiðtogar. Viðvera okkar á Íslandi er ekki á jaðrinum; hún er nauðsynleg. Viðurkenning ein og sér er ekki nóg. Við þurfum að fá að að vera fulltrúar í samfélaginu, vera hluti af stefnumótun og fá jöfn tækifæri.

Göngum saman fram á við

Á þessum alþjóðlega verkalýðsdegi skulum við ekki eingöngu fagna hinum sýnilega verkalýð, heldur einnig seiglu, sköpunargleði og krafti þeirra sem hafa starfað í þögn allt of lengi. Við skulum halda uppi arfleifð þeirra kvenna sem gengu út fyrir fimmtíu árum, ekki með því að ganga út, heldur með því að ganga saman fram á við.

Innan seilingar er bygging nýs Íslands sem er fjölbreyttara, réttlátara og samheldnara.

Um höfundinn:

Maru Alemán er stjórnarmaður í samtökunum W.O.M.E.N á Íslandi (Samtök kvenna af erlendum uppruna) og femínískur málsvari. Hún starfar í ferðaþjónustuiðnaðinum og styður við grasrótar- og þjóðleg verkefni sem efla raddir innflytjenda og stuðla að jöfnuði og fjölbreytileika