Trommari Blondie er fallinn frá

Debbie Harry, söngkona Blondie, og Chris Stein, gítarleikari sveitarinnar, greindu frá andlátinu í dag og segja Burke hafa látist af völdum krabbameins.

„Clem var ekki bara trommari; hann var hjartsláttur Blondie. Hæfileikar hans, orka og ástríða fyrir tónlistinni áttu sér engan líka og framlag hans til hljóms og vinsælda okkar er ekki hægt að mæla,“ sögðu þau Harry og Stein í yfirlýsingu sinni. Þau segja Burke hafa veitt þeim báðum mikinn innblástur, bæði á sviði og utan þess.

Sveitin hefur átt ófáa smellina,í gegnum árin, þar með talið lögin Heart of Glass, One Way or Another, Dreaming, Call Me, Atomic, The Tide Is High og Maria.

Burke var ekki í hópi stofnmeðlima Blondie en gekk til liðs við sveitina árið 1975. Eftir að sveitin leystist upp árið 1982 varð Burke mjög eftirsóttur trommari og spilaði meðal annars með The Ramones.

Burke vann ekki einungis með Blondie og Ramones á starfsævi sinni heldur spilaði einnig með tónlistarmönnum og sveitum á borð við Eurythmics, Bob Dylan, Bob Geldof, Iggy Pop, Joan Jett, Chequered Past, The Fleshtones, The Romantics, Dramarama, The Adult Net, The Split Squad, The International Swingers, L.A.M.F., Empty Hearts, Slinky Vagabond, og Go-Go’s.

Árið 1997 gekk hann aftur til liðs við Blondie þegar sveitin kom saman á ný og átti þá eftir að spila inn á fimm breiðskífur sveitarinnar, síðast Pollinator frá árinu 2017.

Burke lætur eftir sig eiginkonuna Ellen.