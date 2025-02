Wok to Walk opnar þrjá staði þar sem áður var Wok On

Á Wok to Walk er hægt að velja ýmsar gómsætar skálar af matseðli eða velja eigin wok rétt. Skálarnar innihalda núðlur eða hrísgrjón, prótín á borð við fiskmeti, kjöt eða tófú, úrval af fersku og góðu grænmeti, bragðgóðar sósur og „toppings”.

Wok to Walk býður upp á fjölda gómsætra rétta á matseðli. Vinstra megin má sjá Donburi sem inniheldur m.a. edamame baunir, spælt egg, hrísgrjón og katsubushi flögur. Viðskiptavinur velur sjálfur prótein og sósu. Hægra megin er Pad Thai sem inniheldur m.a. hrísgrjónanúðlur, jarðhnetur, kínverskan graslauk, Pad Thai sósu og prótein að eigin vali.

„Þegar fyrsti staðurinn opnaði í desember fundum við að margir voru að tengja nýja staðinn okkar við Wok On og velta fyrir sér tengslum þar á milli. Það er alveg skiljanlegt eftir þá fjölmiðlaumfjöllun sem Wok On fékk í kjölfar gjaldþrots á síðasta ári eins og frægt er orðið,“ segir Einar Örn Einarsson, framkvæmdastjóri Wok to Walk. „Staðurinn okkar hefur hins vegar engin tengsl við Wok On önnur en þau að við keyptum þrotabú veitingastaðarins og opnuðum nýja og ferska staði á sömu staðsetningum undir nafninu Wok to Walk.“

Udon núðlur með nautakjöti.

Veitingahúsakeðjan Wok to Walk var stofnuð árið 2004 í Amsterdam. Í dag eru staðirnir yfir 100 í 18 löndum en þá má m.a. finna í stórborgunum New York, Las Vegas, London, Barcelona og Amsterdam.

Einar Örn er hokinn af reynslu enda starfað í veitingabransanum í rúmlega 20 ár. Hann stofnaði Serrano árið 2002 og byggði það vörumerki upp. „Síðustu ár hef ég búið í Stokkhólmi og byggt upp Zócalo staðina sem þróuðust út frá Serrano. Í dag rekum við 22 Zócalo staði í Svíþjóð, Danmörku, Englandi, Írlandi og Íslandi.“

Sjálfur hefur Einar lengi verið aðdáandi wok matargerðar og saknaði þess að geta keypt góða wok rétti á Íslandi. „Þegar Wok On lokaði áttaði ég mig á því að ekki var hægt að nálgast wok-eldaðan asískan mat í Reykjavík. Enginn nýr wok staður opnaði og ég heyrði fréttir um sérhæft starfsfólk Wok On sem enn átti heima hér á landi en fékk ekki lengur vinnu við hæfi. Það fannst mér auðvitað ömurlegt.“

Wok to Walk býður upp á ferskan asískan götubita sem er eldaður á wok pönnum yfir opnum eldi fyrir framan gestina.

Þannig kviknaði sú hugmynd að fá sérleyfi fyrir Wok to Walk sem er stærsta wok keðja í heiminum í dag. „Við vissum að við þyrftum að gera allt rétt til þess að fólk myndi treysta svona veitingastað eftir Wok On gjaldþrotið og fréttum um m.a. mansal sem kom í ljós í kjölfarið.

Einar Örn mætti í morgunþáttinn Í bítið í morgun.

Fyrsta skrefið var að ráða Atla Snæ Rafnsson matreiðslumann, sem stofnaði Kore staðina, til að taka vel utan um öll gæðamál á staðnum. Um leið skoðuðum við ítarlega skýrslur frá Heilbrigðiseftirlitinu til að glöggva okkur betur á því hvað eigendur Wok On hefðu gert vitlaust - og tókum staðina í gegn miðað við þær upplýsingar.“

Gómsætir kjúklingavængir með Szechuan sósu og Best Seller núðlur.

Margt starfsfólk sem vann á Wok On var ráðið enda mjög hæft starfsfólk að sögn Einars. „Við borgum vel yfir taxtakaupi Eflingar og hvetjum starfsfólk til að vera í stéttarfélagi.“

Drunken Noodles inniheldur m.a. XL hrísgrjónanúðlur, Char Siu svínakjöt, pak choi, leynisósu og asískar jurtir.

Það skipti líka nýja rekstraraðila miklu máli að íslenskan yrði aðaltungumálið á Wok to Walk. „Margt af þessu góða starfsfólki okkar talar litla sem enga ensku - eða íslensku. Því fannst okkur rétt skref að bjóða því upp á íslenskukennslu á vinnutíma. Það mun án efa bæta lífsgæði þeirra og gera því betur kleift að byggja upp líf sitt á Íslandi.“

Einar er bjartsýnn á framtíðina enda hafa staðirnir þrír fengið góðar viðtökur hingað til.

„Landsmenn hafa tekið vel í wok rétti undanfarin ár. En enn á auðvitað fullt af fólki eftir að koma til okkar á Wok to Walk og prófa. Ég er full viss um að þegar fólk smakkar réttina okkar eigi þeir eftir að slá í gegn enda eru wok réttir ótrúlega góður og hollur matur.“