Þetta er meðal þess sem fram kemur í tilkynningu frá skipuleggjendum. Eins og fram hefur komið hefst keppnin næsta laugardag. Þá verða fimm lög flutt í fyrri undanúrslitum. Seinni undanúrslitin fara svo fram þann 15. febrúar og úrslitin 22. febrúar.

Cha Cha Cha hefur notið gríðarlegra vinsælda hér á landi en með finnska tónlistarmanninum verður sænski elektróníski dúettinn Hooja, sem segir í tilkynningu að sé að slá í gegn á Norðurlöndum þessa dagana. Þá mun Aron Can opna fyrstu undanúrslitin þann 8. febrúar, Jóhanna Guðrún keppnina 15. febrúar og Herra Hnetusmjör úrslitin. Á úrslitakvöldinu mun Hera Björk fulltrúi Íslands í Eurovision í fyrra svo stíga á svið.

Himinlifandi með Finnann

„Við erum í skýjunum yfir því að fá allt þetta frábæra listafólk með okkur á stóra sviðið í Gufunesinu. Käärijä hefur til að mynda notið gríðarlegra vinsælda hér á landi og það verður gaman að sjá hann trylla áhorfendur í höllinni á úrslitakvöldinu,“ segir Rúnar Freyr Gíslason framkvæmdastjóri Söngvakeppninnar.

„Og áhorfendur munu alveg örugglega gleðjast yfir Heru, Aroni Can, Herra Hnetusmjör og Jóhönnu Guðrúnu sem mun meðal annars taka lagið Is it true sem lenti í 2. sæti í Eurovision 2009. Og hún verður ekki ein á sviðinu, því bakraddirnar sem voru með henni í Moskvu 2009, þau Friðrik Ómar, Hera Björk og Erna Hrönn, ætla að vera með henni. Svo verða líka allskonar uppákomur,“ segir Rúnar.

Hann segir æfingar nú á lokametrunum. Þetta verði frábær keppni. Hann segist vita sem er að kynnarnir Benni, Fannar og Gunnar Dís muni bjóða upp á margt skemmtilegt. Þá kemur fram í tilkynningu Ríkisútvarpsins að það hafi ýtt úr vör hlaðvarpsþáttum um keppnina.