En ekki nærri allt er satt eða rétt. Svo að hér koma þær fullyrðingar og ég bæti því við sem var minn veruleiki fyrir næstum fjórum áratugum. Hann lifði greinilega í draumheimi.

Icelanders trust people and will not control you in any way.

Það var ekki mín reynsla. Mér var stjórnað á ýmsan hátt beint og óbeint og vitnaði og vissi að sumir foreldrar voru með ofstjórn og ég vitnað vini ofstjórnað barin með beltum og heilaþvegin.

Iceland is the only country in the world where voting takes place online.

Ég hef ekki græna glóru um hvort það sé satt? Það var ekki þannig á mínum tímum og ég tel að það væri mjög vafasamt varðandi öryggi útkomu. Trump gæti tryggt sér kostningu ef það væri þannig í Ameríku.

This country is very conservative. The locals take a very serious attitude towards marriage.

Það er eins og hugur hans hafi verið í löngu liðnum tímum, þegar hann var á landinu. Af því að það er ekki myndin sem við sjáum í blöðunum og skilnaðir eru 40 prósent eins og er víða í heiminum, sem sagt næstum helmingur þeirra sem hafa gift sig.

Currently, tourism is very developed in this country. The number of tourists increases every year and is 2 times higher than the population.

Maðurinn minn Malcolm sem er jarðfræðingur og kom fyrst til Íslands árið 1983 sá mörg atriði sem skorti þegar kom til öryggis ferðafólks hvað varðaði handrið og önnur öryggisatriði í náttúrunni.

No army is in Iceland. If a citizen wishes to perform his military service he/she can join the Norvegian army on the basis of an agreement between those countries.

Það er fyndið að lesa þetta, af því að ég hef aldrei heyrt neinn Íslending langa til að vera í herþjónustu. En ég hitti Íslending hér í Ástralíu sem hafði endað á að verða General í hinum Ástralska her. Sagan sem ég man hann segja, var frá því að starfsmaður hersins sá hann sitja og bíða eftir bróður sínum sem vildi verða hermaður, en varð svo ekki tekinn inn, af því að hann varð sá sem endaði í honum.

All schools and other educational institutions are free here.

Ég hef ekki glóru um sannleigsgildi þeirra orða en ég tel mig samt hafa heyrt að það kosti núna að fara í háskólann alla vega fyrir einhverja.

There are no private clinics because ..hér virðast vanta orðin að þeirra sé ekki þörf af því að...

Etat state hospitals offer very good medical services.

Jafnvel hér í Ástralíu og frá dagblöðum og sögum fólks, læri ég að það er misjöfn reynsla sjúklinga af þjónustunni, allt frá því að hundsa og lítillækka sögu sjúklings og senda heim, til þess að framlengja líf þeirra á síðustu stundu.

Iceland is one of the few European countries to use urban heating and people don´t pay for it.

Þetta er alger skáldsaga, ég borgaði fyrir bæði rafmagn og hitaveituna fyrir 37 og fleiri árum síðan.

There are no McDonalds, sem ég veit ekki hvort er satt.

Svo er hér önnur skáldsaga frá honum.

Or Dungeons (prisons)

Það eru fangelsi og hafa verið um aldir á landinu, alla vega eitt og nú eru greinilega nokkur. Það að hann gefi í skyn að allir hagi sér svo vel að það sé engin þörf á fangelslum, er eitthvað sem hann tók úr sínum eigin draumheimum. Af því að veruleikinn í fréttum á dagblöðum sýnir annað.

Every person dreams to lead a better life, and live in a modern country.

Auðvitað vilja allir búa í góðu siðuðu og friðsömu samfélagi. En hvernig þjóðin og stjórnvöld sjái hvernig það sé skapað, er svo spurningin.

Önnur skáldsaga: Electricity is free and people rarely lock their cars or houses.

Hvoru tveggja er lygi, ég ég borgaði fyrir rafmagnsnotkun og læsti húsinu þegar ég fór í vinnuna.

Svo er þessi setning út úr kú: People trust themselves, so they don´t lock their cars and houses, and children can stay unattended for a few minutes while parents shop.

Þetta með að hann segi að Íslendingar treysti sjálfum sér virkar sem ansi sérkennileg fullyrðing úr sambandi við öll þau mismunandi atriði hvenær við mannverur notum það sjálfstraust í sambandi við ytra umhverfi, eða notum eða þegar innsæið dugar.

­Þegar krakkarnir voru stærri ,og ekki lengur í gæslu man ég ekki betur en að þau hafi fengið lykil. Ég átti ekki bíl, svo að ég veit ekki hvort og ef hverjir læstu bílum sínum en tel að fleiri hafi gert það en ekki.

Icelanders love to read a lot, occupied no 1 in the world.

Þegar hann skrifaði þetta var mannfjöldinn 332.529 manns. Svo kemur þetta sem þjóðin var frægari fyrir fyrr á tímum sem var að vera miklir lestrarhestar.

Hegðun og áhugamál sem ég sé að hefur breyst og útgáfa bóka minnkað sem er ábyggilega vegna tækni og minni tíma til lesturs.

Rúsinan á pylsuenda skrifa hans, eru svo þetta með kranavatnið.

If you order water from a cafe or restaurant, its not like you have to pay. They will give you tap water which is very good because it is thermal.

Ég veit ekki hver sagði honum það af því að mér skildist alltaf að kalda vatnið kæmi frá öðrum stað í jörðinni en það heita. Og er auðvitað besta vatn úr krana miðað við mörg önnur lönd. Kranavatnið hér í Adelaide er víst það versta í Ástralíu. Ég varð að hætta að drekka það af því að líkama mínum líkaði ekki við það. Lengi drakk ég þá regnvatn, en svo seinna líkaði kerfinu það ekki. Svo að nú drekk ég það soðið.

Það sem skaut skökku við þegar ég svo kom í heimsókn til Íslands eftir að flytja í burtu, og vildi fá að drekka þetta frábæra vatn. Var að gestgjafar sáu það ekki sem nógu fínt að láta mig fá það.

Ég hef ekki græna glóru um hvar á landinu Nicolas Geusens dvaldi né hvort eða hvenær hann var á Íslandi. Kannski hefur hann ekki komið til landsins en fundið þessi atriði í gömlu efni og kannski líka gömlum ferðamannabæklingum.

Mikið af þeim atriðum sem hann kemur með eru óæskilegar varðandi þá sem læsu og væru á eftir nýju landi til að búa í, og gæti skapað hugmyndir fyrir lið með slæmar hugmyndir sem teldi að þeir gætu komist upp með næstum hvað sem væri. Af því að þjóðin virki ansi „naive“ auðblekkt. Þegar það er hægt að segja margt gagnlega satt, eins og um vatnið, landslagið sem sé einstakt. Og að það eru engin hættuleg dýr eins og snákar og slæm skordýr eða önnur hættuleg dýr. Atriði sem honum láðist að telja upp. Og ég sá að ég yrði að láta það koma í dagblað sem hann deildi á Facebook sem ég er ekki meðlimur í.

Höfundur er Íslendingur sem hefur verið búsettur til langs tíma í Ástralíu.