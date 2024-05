Iceland Airwaves kynnir 22 ný bönd til leiks

Í tilkynningu frá aðstandendum segir að fyrst beri að nefna dúettinn Overmono frá Wales, rafhljómsveit bræðranna Tom og Ed Russell, sem eru þekktir fyrir sína mögnuðu tónleika og hafa verið aðalnúmer á tónlistarhátíðum um allan heim. Platan þeirra, Good Lies, sem kom út í fyrra frá útgáfufyrirtækinu XL hefur borið hróður þeirra enn víðar.

Á hinum endanum, en ekki síður dansvænt, kemur hin ástsæla indie-rokksveit The Vaccines frá Englandi. Þeir senda sífellt frá sér ný lög sem við elskum og hafa það orðspor að halda eingöngu eftirminnilega tónleika og er því um að ræða gríðarlega spennandi viðbót.

Alice Longyu Gao, English Teacher, Personal Trainer og Benefits

Iceland Airwaves stígur inn í heim hyper-popptónlistar með því að bjóða velkomna kínversku söngkonuna, lagahöfundinn, flytjandann og plötusnúðinn Alice Longyu Gao, sem gerir þessa dagana út frá New York. Kraftmikil og forvitnileg sköpun Alice er kærkomin viðbót í afmælisútgáfu hátíðarinnar. Við tilkynnum einnig hinn dularfulla breska danstónlistarmann Lynks sem fer jafnan huldu höfði. Manneskjan á bakvið grímuna býður upp á áhyggjulaust og ómótstæðilegt popp ásamt dönsurunum sínum.

Einnig mæta nýliðar sem eru að springa út þessa dagana; kvartettinn English Teacher kemur frá Leeds til að heilla Airwaves gesti. Þeirra fyrsta plata, This Could Be Texas, komst á topp 10 plötulistans í Englandi og fór hljómsveitin hratt frá því að vera best geymda leyndarmálið yfir í að vera á allra vörum. Sérstakt lof fær sveitin fyrir heillandi og hrífandi framkomu á tónleikum.

Við hlið þeirra má finna hollensku indie-rokksveitina Personal Trainer frá Amsterdam, sem þrátt fyrir síbreytilega liðsskipan hefur haldið stöðugleika sínum með grípandi og taktföstum melódíum.

Frá pönksenunni koma Benefits. Þau koma frá Teesside og eru þekkt fyrir að segja sinn hug umbúðalaust og leggja allt í sölurnar á tónleikum sínum. Post-punk og margmiðlunarhópurinn cumgirl8 frá New York mætir einnig. Sköpun þeirra er einstök og nær yfir tónlist, kvikmyndir og tísku. Fjórmenningarnir hafa fetað hina þunnu línu á milli einlægni og ádeilu en í kjarnanum er list þeirra bæði frelsandi og stuðandi.

Mæta frá Brighton

Lambrini Girls frá Brighton koma einnig fram á hátíðinni; rafmögnuð og ögrandi hljómsveit frá Brighton sem hefur verið að æsa upp áhorfendur hvar sem þær koma. Með söngrödd sem gefur aldrei eftir og samsvarandi tónlist hefur þríeykið opnað sér leið að hjörtum pönkunnenda með sínu beinskeitta viðhorfi.

Annar breskur tónlistarmaður sem mun mæta til Reykjavíkur í nóvember er hinn virti Wu-Lu frá Suður-London. Hér er um að ræða verkefni fjöllistamannsins Miles Romans-Hopcraft. Listamaðurinn og pródúsentinn hefur verið afkastamikill þvert á tónlistarsenur í London og heldur áfram að skapa, þróa og tjá sig ásamt fjölda samstarfsmanna og vina í geiranum.

Gabríel Ólafs

Samhliða því að draga að sér mest spennandi flytjendur samtímans frá öllum heimshornum, eins og því er lýst í tilkynningunni, lítur Iceland Airwaves ávallt innávið með úrvali innlendra tónlistarmanna.

Þar á meðal er Gabríel Ólafs, píanóleikari, tónskáld og útsetjari sem er á mála hjá Decca Records í Bandaríkjunum og meðstofnandi Reykjavik Orkestra. Gabríel er þekktur fyrir að sækja innblástur víða að, allt frá raftónlist til norrænna hefða og náttúrunnar. Einnig stígur á stokk Elín Hall, rísandi poppstjarna og leikkona sem fylgir eftir plötu sinni, Heyrist í mér, sem var unnin í samstarfi við Árna Hjörvar úr The Vaccines.