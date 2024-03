Louis Gossett Jr. látinn

Gossett fæddist í New York í Bandaríkjunum árið 1936 og fékk verðlaunin fyrir hlutverk sitt sem liðþjálfinn Emil Foley í kvikmyndinni An Officer and a Gentleman árið 1982. Hann hlaut einnig Emmy-verðlaun árið 1978 fyrir frammistöðu sína í sjónvarpsþáttaröðinni Roots sem er af mörgum talin hafa brotið blað í umfjöllun um þrælahald í Bandaríkjunum.

Breska ríkisútvarpið og bandaríska sjónvarpsstöðin CBS greina frá andlátinu og hafa þetta eftir fjölskyldu Gossett. Ekki voru veittar upplýsingar um dánarorsök.

Gossett rutt veginn

Gossett hóf leiklistarferil sinn sem táningur á Broadway og kom síðar fram í sjónvarpsþáttaröðum á borð við A Raisin in the Sun og Golden Boy. Ferill hans náði yfir sex áratugi og hlaut frammistaða hans reglulega lof gagnrýnenda.

Hann fór síðast með hlutverk Ol' Mister Johnson í kvikmyndinni The Color Purple sem kom út árið 2023 en um er að ræða endurgerð af samnefndum verðlaunasöngleik og skáldsögu. Lék hann faðir Albert "Mister" Johnson, sem leikin var af Colman Domingo. Í færslu á samfélagsmiðlinum Instagram minnist hann Gossett og lýsir honum sem „sannri goðsögn.“

„Það var þvílíkur heiður að fá að gefa honum blóm seinasta daginn hans í seinustu kvikmyndinni The Color Purple þar sem hann lék föður minn,“ bætti hann við.

Söng- og leikkonan Fantasia Barrino sem fór með aðalhlutverk í kvikmyndinni við hlið Gossett segir að hann hafi rutt veginn fyrir svarta leikara og leikkonur. Hún muni ávallt muna eftir honum og þeim sögum sem hann hafi deilt með samstarfsfólki sínu.