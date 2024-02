Finnur flottari flíkur í kvenmannsdeildunum

Tískutal er fastur liður á Vísi þar sem rætt er við ólíka einstaklinga um þeirra persónulega stíl og hvernig tíska nýtist þeim í daglegu lífi. Klæðaburður er sannarlega fjölbreytt listform en við fáum að skyggnast inn í ólíka fataskápa og fræðast nánar um það merkilega tjáningarform sem tíska er fyrir hverjum og einum viðmælanda.

Egill er með einstakan, afslappaðan og töff stíl. Aðsend

Hvað finnst þér skemmtilegast við tískuna?

Mér finnst svo gaman hvernig allir geta bara túlkað hana á sinn hátt.

Tískan er tjáningarform hvers og eins og hefur Egill gaman að því. Aðsend

Hver er uppáhalds flíkin þín og af hverju?

Þær eru nokkrar. Svarta Wenger úlpan mín er alltaf í miklu uppáhaldi hjá mér á veturna, en svo á ég líka eina svarta stuttermaskyrtu sem ég klæðist rosalega oft þegar ég er að DJa. Hún er fullkomin upp á það að ég er fínn, mér líður þægilega og svo eru engar ermar að þvælast fyrir höndunum mínum.

DJ skyrtan hans Egils er þægileg á giggum. Aðsend

Eyðirðu miklum tíma í að velja föt hverju sinni?

Svona dags daglega eyði ég ekki miklum tíma í það, sérstaklega ekki á veturna. Þá er ég svolítið bara að klæða mig til að vera ekki kalt. En á sumrin er ég oft með einhver jakka og peysu combo sem að ég veit að virka vel saman.

En þegar mig langar að vera fínn get ég stundum eytt miklum tíma í það, sérstaklega þegar ég er búinn að vera með eitthvað í huga í smá tíma sem lúkkar svo bara hræðilega þegar ég fer í það. Þá get ég alveg tekið góðan hálftíma í að finna eitthvað annað sem passar sirka við það sem ég hafði hugsað mér.

Svartklæddir og stílhreinir. Egill ásamt DJ kollega sínum Danna Deluxe. Aðsend

Hvernig myndirðu lýsa stílnum þínum?

Úff, ég veit það ekki. Ég hef aldrei pælt í honum þannig séð, mér hefur alltaf bara fundist hann frekar basic. Ég er samt yfirleitt bara í flíkum sem mér finnst bæði flottar og þægilegar.

Egill velur sér flíkur sem honum finnst bæði flottar og þægilegar. Aðsend

Hefur stíllinn þinn breyst mikið í gegnum tíðina og hvernig þá?

Já, ég hef alltaf verið eitthvað að breyta til.

Hann er samt búinn að vera frekar stabíll síðan ég uppgötvaði það að versla í kvenmannsdeildunum í kringum 2019. Það er auðveldara að finna flottar flíkur þar.

Egill hefur í gegnum tíðina breytt til í tískunni en uppgötvaði svo að hann finnur flottari flíkur í kvenmannsdeildinni. Aðsend

Nýturðu þess að klæða þig upp?

Já, mér finnst það ekkert eðlilega gaman. Ég fer aldrei út úr húsi án þess að vera sáttur með outfittið.

Egill segir ekkert eðlilega gaman að klæða sig upp. Aðsend

Hvaðan sækirðu innblástur í tískunni?

Instagram, Tiktok, úti á götu, í raun bara alls staðar þar sem ég sé fólk í fötum.

Egill sækir innblásturinn alls staðar að. Aðsend

Ertu með einhver boð og bönn þegar það kemur að klæðaburði?

Ég held að eina regla sem ég hef er að vera í góðum skóm dags daglega. Ég geng helst bara um í Hoka alla daga, annars eru fæturnir mínir í hakki í lok dags.

Þægilegir skór eru lykilatriði hjá Agli. Aðsend

Hver er eftirminnilegasta flík sem þú hefur klæðst og af hverju?

Ætli það sé ekki guli og svarti jakkinn sem ég var alltaf að plata fólk að klæðast í gamla daga.

Býrðu yfir einhverju góðu ráði þegar það kemur að tísku?





Niii, bara you do you.

Egill hvetur fólk til að gera sitt. Aðsend

Hér má fylgjast með Agli á samfélagsmiðlinum Instagram.