Trump var í gær sektaður um 355 milljónir dali vegna fjársvika og honum meinað að stjórna fyrirtæki sínu í New York næstu þrjú árin. Hann hafði áður verið sakfelldur í málinu fyrir að gera of mikið eða of lítið úr virði eigna sinna, eftir því hvort hentaði hverju sinni.

Þannig er Trump sagður hafa platað banka og tryggingafyrirtæki frá árinu 2011 til ársins 2021.

Trump var í lok janúar gert að greiða E. Jean Carroll, 83,3 milljónir dala fyrir ærumeiðingar og var það í kjölfar þess að kviðdómendur komust að þeirri niðurstöðu að Trump ætti að greiða Carroll fimm milljónir, eftir að hann var fundinn sekur um að hafa brotið á henni kynferðislega.

Meira en hundrað ár eru síðan afi Trumps keypti fyrstu landareignina sína í New York. Síðan þá hefur fjölskyldan rekið fasteignafyrirtæki í borginni. Takist áfrýjun Trumps ekki gæti það breyst.

Í frétt Washington Post segir að svo virðist sem enginn sé við stjórn fyrirtækisins um þessar mundir. Það hefur ekki forstjóra eða framkvæmdastjóra og engan fjármálastjóra.

Fyrirtækið mun á næstu árum starfa undir eftirliti óháðra aðila sem skipaðir verða af dómstólnum og eiga að tryggja að farið verði að lögum innan veggja Trump Organization.

Sérfræðingar segja í samtali við blaðamenn WP að útlit sé fyrir að sektirnar og takmarkanirnar sem settar hafa verið á fyrirtækið muni gera rekstur þess erfiðan. Trump gæti mögulega þurft að selja fasteignir eða aðrar eignir.

75 milljarðar króna

Samkvæmt greiningu AP fréttaveitunnar skuldar Trump um það bil 542 milljónir dali, séu vextir reiknaðir með. Það samsvarar um 75 milljörðum króna. en til viðbótar skuldar Trump 110 þúsund dali fyrir að verða ekki við stefnu og fimmtán þúsund dali fyrir að brjóta gegn þagnarbindindi sem dómari setti á hann.

Hann skuldar þar að auki tæpa milljón dala í sekt gegn honum og lögmanni hans, sem dómari sagði honum að greiða vegna lögsóknar gegn Hillary Clinton. Dómarinn kallaði þá lögsókn galgopalega og sektaði Trump. Þeim úrskurði hefur Trump áfrýjað.

Samkvæmt Bloomberg er Trump metinn á 3,1 milljarða dala og er hann sagður eiga um sex hundruð milljónir sem hann geti notað í fljótu bragði. Hann gæti þurft að selja eigur sínar.

Trump hefur einnig heitið því að áfrýja stóru málunum tveimur og gæti það ferli tekið marga mánuði eða mögulega nokkur ár.

Eins og fram kemur í grein AP er ekki óalgengt að svo háar sektir eins og Trump hefur verið beittur, séu lækkaðar í áfrýjunarferlum.

Trump hefur þegar sett fimm milljónir dala vegna greiðslu til E. Jean Carroll á reikning sem dómstóll stjórnar, auk hálfrar milljónar í vexti. Hún mun ekki fá aðgang að þeim peningum fyrr en áfrýjunarferlinu líkur.

Hann mun líklega þurfa að gera það sama með 83,3 milljónirnar á næstunni.

Varðandi stóru sektina nýlegu hefur ekki verið ákveðið hvernig Trump á að greiða sektina og hve stóran hluta af henni hann þarf að greiða á meðan að áfrýjunarferlið klárast. Hann gæti mögulega þurft að borga alla upphæðina, 355 milljónir dala auk vaxta, strax í sumar.