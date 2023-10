Tvö þúsund manns liggja í valnum eftir að fjölmargir leiðtogar Vesturlanda lýstu yfir afdráttarlausum stuðningi við hernaðaraðgerðir Benjamin Netanyahu gegn Gaza fyrir viku síðan. Það er mjög vanhugsað að standa með Ísrael á þennan hátt.

Stuðningsyfirlýsingar m.a. frá Utanríkisráðherra Íslands voru ríkisstjórn Ísraels hvatning til að ráðast í miskunnarlausar aðgerðir gegn palestínsku þjóðinni. Lokað var fyrir vatn, matvæli, rafmagn, heilu íbúðarbyggðirnar lagðar í rúst og gerðar loftárásir á flýjandi fólk.

Hvað felst í þeim yfirlýsingum að við Stöndum með Ísrael? Erum við að hvetja til stríðsglæpa og fjöldamorða í Palestínu sem svar við óhugnarlegum morðum og mannránum framið af örvæntingarfullu ungu fólki andspyrnuhreyfinga? Hvernig ætlum við að uppræta Hamas? Með því að hvetja til þjóðernishreinsana? Með því að styðja Ísrael til áframhaldandi landtöku og horfa aðgerðarlaus uppá her þeirra murka lífið úr 2.3 milljónum manns eða senda á flótta.

Menn hljóta að gera sér grein fyrir að þessi landtöku hugmyndafræði gengur ekki upp. Palestínsku þjóðinni eða andspyrnuhreifingum verður ekkert útrýmt með slíkum aðgerðum sem nú er beitt. Miskunnarlausar hernaðaraðgerðir eru olía á vaxandi ófriðarbál, kynda undir gyðingahatur um allan heim og setja framtíðarhorfur friðar í heiminum í enn frekara uppnám.

Síðasta sólarhring hefur forsætisráðherra Bretlands vakið athygli á skýrslu lögreglunnar í London um auknar árásir á gyðinga í landinu. Þetta verður ekki barið niður með vopnum eða hernaði. Eina leiðin til að stöðva þessar hörmungar er að koma á samningaviðræðum við ráðamenn Ísrael, fulltrúa Palestínu og Hamas um varanlega lausn deilunnar. Ísrael verður að láta af hernáminu og sýna það í verki að staðið verði við samkomulag um landamæri með þeim hætti að báðar þjóðirnar geti lifað í sátt og samlyndi.

Ég skora á Forseta Íslands að taka af skarið á ríkisráðsfundi í dag og gera Benjamin Netanyahu forsætisráðherra Ísrael grein fyrir því að Íslenska þjóðin styður ekki stríðsglæpi. Fjöldamorðin í Gaza verði að stöðva án tafar og þess krafist að opnað verði fyrir vatn, matvæli og rafmagn til þeirra 2.3 milljóna palestínumanna sem búa á Gaza.

Krefjast þess einnig að stríðandi fylkingar komi saman til samninga um varanlega lausn til friðar. Hér fylgir texti á ensku sem við getum tekið til fyrirmyndar:

My heart breaks for the people and families

Who are being senselessly killed and brutalized right now.

This is terrorism.

You do not need to be Israeli.

You do not need to be Palestinian.

You need to be human.

Now is the time to come together, not be driven apart.

There is never an excuse to kill innocent people,

and we can all agree on that.

Höfundur er stofnandi Friðar 2000.