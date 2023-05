„Þetta er gamalt fangelsi, núna er þetta mitt fangelsi“

„This is an old jail, now it's my jail,“ sagði Katrín þegar hún tók á móti Gitanas Nauséda, forseta Litháens, rétt fyrir klukkan ellefu í morgun í aðdraganda leiðtogafundar Evrópuráðsins í Hörpu.

„Og þú ert fangi hér, allavega þar til kjörtímabilinu lýkur,“ svaraði Nauséda.

Heyra má orðaskiptin í klippunni hér að neðan.