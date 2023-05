„Við erum búnir að vera lengi að safna í sarpinn og í heildina hljóðrituðum við um tuttugu grunna af lögum sem við skárum svo niður í tíu,“ segir Eyþór Ingi í samtali við blaðamann.

Platan mun heita One In A Million en sveitin hefur nú sent frá sér tvö lög á allar helstu streymisveitur. Annað þeirra heitir í höfuðið á plötunni og hitt er With You.

„Þar kveður við nýjan tón en þetta er rokkballaða í anda níunda áratugarins. Sumir hafa heyrt Jet Black Joe áhrif í laginu og aðrir hafa gengið svo langt að spyrja hvort Palli Rós sé nokkuð að syngja bakraddir,“ segir Eyþór Ingi.

Hér má sjá tónlistarmyndbandið sem er eftir Villa Jóns:

Klippa: Rock Paper Sisters - With You

Eyþór Ingi segir að tónlistarmyndbandið hafi þróast á mjög skemmtilegan hátt.

„Ég sat einfaldlega í rakstri hjá Villa vini mínum á Slippnum á Laugavegi. Þar drukkum við kaffi eins og vanalega og blöðruðum út í eitt eftir snyrtinguna. Ég leyfði honum að heyra lagið og hann sýndi mér mynd sem hann hafði teiknað sem mér þótti passa vel við síngúlinn. Hann er nefnilega afburða listamaður.

Saman fórum við svo á flug og áður en ég vissi af vorum við búnir að hanna sjónrænt teiknimyndband fyrir lagið í hausnum á okkur.

Villi lætur verkin tala og fór strax í málið. Honum er margt til lista lagt og er ég honum ótrúlega þakklátur fyrir skemmtilegt samstarf sem á bara eftir að vinda upp á sig.“

Platan er væntanleg á vínyl í haust og mun sveitin samhliða útgáfunni standa fyrir litlum útgáfutónleika túr.

Rock Paper Sisters á æfingu. Villi Jóns

Meðlimir sveitarinnar lifa allir viðburðaríku lífi og segja þeir það oft hafa verið þrautin þyngri að koma mönnum saman. Því hefur efnið verið í töluverðan tíma í vinnslu.

„Við erum alveg ótrulega stoltir af þessari plötu. Hún markar ákveðin vatnaskil innan sveitarinnar, þar sem að við erum að þroskast sem band og smátt og smátt finna okkur sem hljómsveit,“ segja þessir tónlistarmenn.

Eyþór Ingi hljóðritaði og stýrði upptökum. Magnús Árni Øder mixaði og Gavin Lurssen masteraði plötuna en hann hefur masterað fyrir tónlistarfólk á borð við Robert Plant, Foo Fighters og Queens of The Stone Age.

Hér má hlusta á Rock Paper Sisters á streymisveitunni Spotify.