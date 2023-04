Hatarinn Klemens sýnir á sér mjúkar hliðar

Tónlistar- og gjörningalistamaðurinn Klemens Hannigan var að senda frá sér sitt fyrsta lag undir eigin nafni. Lagið ber heitið Never Loved Someone So Much en því fylgir einnig splunkunýtt tónlistarmyndband sem er frumsýnt hér í pistlinum.

Í spilaranum fyrir neðan má sjá tónlistarmyndbandið. Leikstjórar eru Klemens sjálfur og Baldvin Vernharðsson. Klippa: Klemens Hannigan - Never Loved Someone So Much Klemens er hvað þekktastur fyrir hlutverk sitt í margmiðlunar- og fjöllistahópnum HATARA, sem tók eftirminnilega þátt í Eurovision söngvakeppninni árið 2019, en Klemens hefur legið undir feldi við lagasmíðar undanfarin misseri. Byrjaði á klisjulegum og einlægum ástarlögum „Ég hef verið að semja tónlist síðan að ég var þrettán ára. Fyrst um sinn voru það klisjuleg og einlæg ástarlög til stelpnanna í bekknum mínum, sem síðan þróaðist út í að spila indie rock með hljómsveitinni Kjurr. Hatari fæddist einhverju síðar og hefur mestöll tónlistarorkan farið þangað síðustu ár. En meðfram því að semja dómsdagstónlist hef ég verið að gæla við mitt eigið, persónulega verkefni, sem er þessi plata sem er væntanleg. Leifur Björnsson og Howie B gengu snemma inn í ferlið, og hefur þeirra framlag við sköpun og mótun plötunnar verið ómetanlegt,“ segir Klemens og bætir við: „Það má því segja að hún hafi blundað í mér í að verða fimmtán ár. Ég hef alltaf ætlað mér að gefa út tónlist undir mínu nafni, og nú er komið að því. Ég sný mér aftur að mýktinni með þessu lagi og væntanlegri plötu og ég bíð spenntur eftir að sýna heiminum hvað vinir mínir og ég höfum verið að skapa.“ View this post on Instagram A post shared by Klemens Hannigan (@klemenshannigan) Gítardrifið popplag Í fréttatilkynningu kemur meðal annars fram að upprunalega hugmyndin að laginu hafi verið gítardrifið popplag. „Í félagi við samstarfsmenn sína Howie B og Leif Bjornsson dró Klemens fram kjarna lagsins, með hefðbundinni hljóðfæraskipan og látlausri útsetningu, á annan hátt en hlustendur hafa vanist frá Hatara. Ennfremur setur lagið tóninn fyrir það sem koma skal á nýrri breiðskífu sem þríeykið er með í vinnslu en hér kveður við nýjan tón í lagasmíðum, þar sem hjartað og tilfinninganæmi ráða för. Sigtryggur Baldursson, trymbill Sykurmolanna og fleiri sveita, keyrir lagið áfram af sinni alkunnu snilld, og lagið líður áfram, taktfast og grípandi popplag, sem mun ekki skilja neina tilfinningaveru eftir ósnortna,“ segir í tilkynningunni. Klemens er fjölhæfur listamaður og útskrifaðist meðal annars úr myndlist frá LHÍ. Skúlptúrinn í bakgrunni er eftir hann. Vísir/Vilhelm Íklæddur ólíkum skúlptúrum Klemens leggur hjarta sitt á borð í texta lagsins þar sem hann nálgast erfiðar tilfinningar sem fylgja oft ástinni. „Þetta er stálheiðarleg ástarballaða klædd í sjóðandi heitum popp búning, eins og kótiletta á grillinu eða vönduð smíði í fínasta stofuskenk.“ Myndbandi lagsins var sem áður segir leikstýrt af Baldvin Vernharðssyni ásamt Klemens en þeir hafa áður starfað saman að fjölda verkefna. Í myndbandinu sést Klemens íklæddur skúlptúrum sem eru mismunandi í laginu, en vísa allir hver á sinn hátt í ólíkar tilfinningar. View this post on Instagram A post shared by Klemens Hannigan (@klemenshannigan) Sem áður segir vinnur Klemens nú að nýrri breiðskífu sem mun líta dagsins ljós á næstu misserum. „Breiðskífan er brotthvarf frá nýhílískri kaldhæðni HATARA, og kveður við mun einlægari tón. Hljóðheimurinn er organískur og rafskotinn, og lagasmíðar og textagerð á mun persónulegri nótum en áður hefur heyrst frá Klemens,“ segir einnig í fréttatilkynningunni. Hér má hlusta á Klemens á streymisveitunni Spotify.